العرب في مواجهة مخطط المهووس والسفاح

واضح أن دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي، لا يعترف بالقانون الدولى ولا الشرعية الدولية ولا أيضًا باحترام سيادة الدول، وكان ينتظر الفرصة للوصول إلى حكم الولايات المتحدة الأمريكية ليمارس هوايته في التهديد للفلسطينيين العزل، واغتصاب أراضيهم تحت دعاوى جوفاء تتلخص في التهجير القسرى خارج أراضيهم بحجة البناء والتعمير، وأنها أراض غير صالحة للسكن ووضعهم أمام خيارين كلاهما مر إما القتل أو التهجير في تحدٍ سافر، وكأننا نعيش في زمن الجاهلية لا زمن القانون الدولى الذى يحمى الدول وشعوبها.

ترامب تجرأ ونصب نفسه حاكمًا على غزة ويطمع في فرض هيمنته على المدينة الباسلة ويدعى أنها ستكون تحت وصايته وسيجعلها مزارًا لكل دول العالم، وكأن المدينة الباسلة إحدى الولايات التابعة للأمريكان الذين خاضوا الحرب ضد الفلسطينيين بأيديهم وأيدى الصهاينة، وارتكبوا جرائم حرب وإبادة جماعية أمام العالم ويأتى ترامب الآن ليكمل مسيرة القتل وسفك دماء الأبرياء.

مصر موقفها ثابت ولم يتغير رفضها مخطط التهجير ومعها الدول العربية ولسان حالها أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بإقامة الدولتين على حدود 67، وأن الفلسطينيين ليسوا ضيوفًا في بلادهم بل هم أصحاب الأرض كاملة وهذا لم يعجب به لا ترامب المهووس ولا صديقه السفاح الصهيونى نتنياهو الذى عاقبته الجنائية الدولية باعتباره مجرم حرب.

على العموم جاءت الفرصة لتتوحد الشعوب العربية جميعًا أمام مخطط وتهديدات ترامب بتهجير الفلسطينيين القسرى سواء إلى مصر أو الأردن أو السعودية أو دول أخرى حسب أهواء المهووس والسفاح، وسوف يتحطم المخطط الشيطانى تحت أقدام زعماء العرب وشعوبهم التى أعلنت منذ بداية الصراع أن فلسطين عربية ورفضت مخطط التهجير.

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