السبت 29 مارس 2025
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سياسة

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة القديس أرسطوبولس

الكنيسة، فيتو
الكنيسة، فيتو

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ذكرى استشهد القديس أرسطوبولس، أحد السبعين رسولًا.

 

قصة القديس أرسطوبولس

استشهد القديس أرسطوبولس، أحد السبعين رسولًا الذين انتخبهم الرب وأرسلهم للكرازة قبل آلامه، وقد نال مع التلاميذ نعمة الروح القدس في يوم الخمسين، وكرز معهم بالبشارة المحيية، ورد كثيرين إلى طريق الخلاص، فآمنوا بالسيد المسيح وعمدهم وعلمهم الوصايا الإلهية.

وأقام التلاميذ القديس أرسطوبولس، أسقفًا على أبريطانياس، وهي إحدى مقاطعات شمال فرنسا (مقاطعة أبريطانياس: هي إحدى مقاطعات شمال فرنسا)، فبشر أهلها ووعظهم وعمدهم، وعلمهم الوصايا الإلهية والقوانين الكنسية.

وقد أجرى الله على أيدي القديس أرسطوبولس آيات كثيرة، كانت سببًا في إيمان الكثيرين، فلحقت به إهانات شديدة من اليهود واليونانيين، ورجموه بالحجارة فنال إكليل الشهادة.

 ولما أكمل القديس أرسطوبولس سعيه تنيح بسلام، وقد ذكره بولس الرسول في رسالته إلى رومية (ص 16: 10). 

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