أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي دوري رياضي للشباب من المناطق المطورة " بديلة العشوائيات " تحت عنوان " أنت أقوى من المخدرات " وشارك في الدوري الرياضي الشباب من أبناء 8 مناطق مطورة " الأسمرات، المحروسة، حدائق أكتوبر، معا،روضة السيدة، روضة السودان، الخيالة، أهالين ".

صندوق مكافحة الإدمان يطلق دوري رياضي للشباب من أبناء 8 مناطق مطورة

وشهد الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ختام فعاليات الدوري الرياضي،وذلك فى إطار حرص الصندوق على تعظيم قيمة الرياضة لمواجهة المشكلات،لاسيما تعاطى المواد المخدرة،وحصد فريق منطقة الخيالة على المركز الأول وفريق الأسمرات على المركز الثاني ،وسلم الدكتور عمرو عثمان مدير الصندوق الفريق الفائز كأس البطولة والميداليات وسط سعادة كبيرة من الشباب .



ويأتي إطلاق الدوري الرياضي للشباب من أبناء المناطق المطورة استمرارا لتنفيذ لتكليفات رئيس الجمهورية بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات " حيث يتم حاليا تنفيذ العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر في هذه المناطق، وأيضا البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق المطورة لتوعية الشباب بأضرار الإدمان وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات تعتمد على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع كل الأسر المقيمة بهذه المناطق،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية.

افتتاح 8 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة

كما تم افتتاح 8 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان بالمناطق المطورة وتقدم "خدمات المشورة، والدعم النفسي، والعلاج" ويتم إحالة الحالات المرضية لأى مريض إدمان للمراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان والشريكة مع الخط الساخن "16023" لتلقي خدمات العلاج مجانا وفى سرية تامة

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" تعتمد على تدخلات وأنشطة توعوية تستند للدليل العلمي وتعتمد المعايير الدولية في تصميمها وتنفيذها من أجل توعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر وكيفية العلاج من الإدمان، وأيضا تنفيذ الأنشطة الرياضية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية، بجانب تنفيذ إعلانات طرق بأماكن مميزة للتوعية والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وكذلك طباعة عدد من رسائل التوعية، والمطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج.

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