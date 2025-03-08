صندوق مكافحة الإدمان يشارك بأنشطة لرفع الوعي بخطورة تعاطي المخدرات

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بأنشطة لرفع الوعى بخطورة تعاطى وإدمان المواد المخدرة ضمن قوافل السعادة لمؤسسة "حياة كريمة" بمحافظات القليوبية وبنى سويف وكفر الشيخ، حيث تجوب القوافل القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة "ويقوم الصندوق بتنفيذ برامج توعوية تستهدف الفئات المختلفة.

ويأتى مشاركة الصندوق ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها فى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" والتى تتضمن أنشطة لتوعية الأطفال بأضرار التدخين وبرامج لحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان وزيارات منزلية للأسر وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطى وكيفية التواصل مع الخط الساخن "16023" لعلاج مرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة.

وتضمنت القوافل أنشطة ثقافية وفنية ورياضية وندوات دينية للتوعية بأضرار تعاطي وإدمان المواد المخدرة أيضا تنفيذ العديد من الأنشطة التي تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة،حيث يتم تنفيذ أنشطة لتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب عن التعاطي من كون المخدرات تساعد على تنشيط الذاكرة ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة.

كما تم تنفيذ أنشطة وألعاب تفاعلية متعددة للأطفال تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان وخطورة التدخين.

وتضمنت الأنشطة للأطفال لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع،ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذى لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه،كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن، كما تم تنظيم إفطار جماعي لعدد 2200 شخص،وتوزيع هدايا وفوانيس رمضان كذلك توزيع لعب للأطفال مرتبطة برفع وعيهم بأضرار التدخين.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، حرص الصندوق على التنوع في الأنشطة التوعوية داخل القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة لتتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وأيضا الفئات المستهدفة، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة،حيث يتم تنظيم ندوات للأسر لتوعيتهم بخطورة الإدمان وأنشطة فنية وثقافية للشباب أيضا إطلاق دوري رياضي لأبناء هذه هذه تحت شعار " أنت أقوى من المخدرات " بما يعزز الوعي بخطورة مشكلة التعاطي وإدمان المواد المخدرة كما انه يتم اختيار كوادر من أبناء محافظات هذه القرى وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك القرى.

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