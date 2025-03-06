صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينظم حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي حفل إفطار للمتعافين من تعاطى المخدرات داخل مراكز العزيمة التابعة للصندوق للعمل على الحد من الانتكاسة وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى.

وتوفر مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة الإدمان كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة وفقا للمعايير الدولية، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق "16023" يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، وأنه على مدار عام 2024 تم تقديم الخدمات العلاجية لـ 164 ألف مريض إدمان "جديد ومتابعة".

كما يستمر الصندوق في تنفيذ دورات للتدريب المهني لمتعافي الخط الساخن "16023" على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل مثل صيانة أجهزة التبريد والتكييف بجانب أيضا تدريب المتعافين داخل ورش التدريب بمراكز العزيمة التابعة للصندوق على حرف مهنية مثل أعمال النجارة والموبيليا ضمن برنامج العلاج بالعمل وأنه على مدار العام الماضي تم تدريب أكثر من 8000 متعافى من الإدمان على حرف مهنية حتى الآن.

على جانب آخر وفي نفس السياق شهدت ورش التدريب المهني للمتعافين من الادمان داخل مراكز العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أعمالا فنية متميزة، حيث نجح المتعافين في تصميم فوانيس رمضان داخل ورش التدريب بأشكال وأحجام مختلفة متميزة حيث يتم تدريب المتعافين داخل الورش على حرف يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج “العلاج بالعمل”.

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