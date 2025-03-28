وزير البترول: تقديم الدعم لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس).

وأكد المهندس كريم بدوي تقديم كامل الدعم للشركة في تحقيق الانتشار والتوسع فيما تقدمه من نشاط حيوي في خدمة المواطنين، مشيرا إلى أهمية التركيز على اختيار مواقع حيوية جديدة لإقامة المحطات المستهدفة في عام 2025 في ظل الطلب المتزايد على خدمة التموين بالغاز بما يزيد من الجدوى الاقتصادية وييسر على مستخدمي الغاز كوقود للسيارات، كما أشاد الوزير بالشراكة الناجحة مع بريتش بتروليوم البريطانية في شركة كارجاس.



واستعرض المهندس خالد جمال رئيس شركة الغاز الطبيعي للسيارات (كارجاس) نتائج أعمال الشركة خلال عام 2024 والتى أظهرت مؤشرات استثنائية، حيث تم تحقيق 514 مليون متر مكعب مبيعات غاز طبيعي والتي تسهم في تحقيق وفر في استهلاك الوقود السائل، ويأتي ذلك تنفيذًا للمحور الخامس من استراتيجية وزارة البترول المتعلق بالاستدامة البيئية وترشيد الطاقة.



افتتاح 34 محطة جديدة لشركة كارجاس للتيسير على حائزى سيارات الغاز

وأضاف أن كارجاس قامت بتشغيل وافتتاح 34 محطة تموين جديدة بالغاز تحمل علامتها التجارية خلال 2024 ليصبح إجمالي محطات الشركة 336 محطة تقدم الخدمة للجمهور بالإضافة لتطوير ورفع كفاءة العديد من المحطات العاملة.

خطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع المستمر فى المشروع القومي

وتنفيذًا لخطة وزارة البترول والثروة المعدنية للتوسع المستمر فى المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، ارتفع عدد السيارات التي تم تحويلها بواسطة الشركة نحو 258 ألف سيارة منذ بدء النشاط مما سـاهم في خفض الانبعاثات الكربونيــة بنحو 44 ألف طن، وذلك من خلال 54 مركز تحويل وصيانة على مستوى الجمهورية.

وحقق نشاط الزيوت طفرة غير مسبوقة في المبيعات خلال العام حيث تم تحقيق مبيعات تتخطى 5000 طن بزيادة قدرها 54% عن مبيعات العام السابق، كما أطلقت كارجاس منتج زيوت جديد لمحركات البنزين و الغاز يحمل علامتها التجارية CARGAS.

وفي إطار إستراتيجية المسئولية المجتمعية لقطاع البترول التزمت كارجاس بدورها المجتمعى، حيث قامت بتوقيع بروتوكولات لدعم الملفات الحيوية كالصحة والمساهمة في تنمية المجتمع المصري، تحت رعاية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

شارك في الجمعية العامة المهندس يس محمد العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" والمهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس محمد خضير نائب رئيس شركة إيجاس للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز والمحاسب ناصر شومان وكيل الوزارة لنقل وتسويق المنتجات البترولية والمشرف على نيابة التجارة الخارجية بهيئة البترول وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة والمحاسب اشرف قطب وكيل الوزارة للشئون المالية والاقتصادية والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم البريطانية في مصر، والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك.

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