البترول تدشن أول منظومة للملاحة الليلية برصيفها البحري

شهد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لشركة الشرق الأوسط للصهاريج وخطوط أنابيب البترول ( ميدتاب ) لمناقشة واعتماد نتائج أعمال الشركة لعام 2024.

أكد المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع على الدور الهام للشركة في إطار المحور الثاني من استراتيجية الوزارة لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة، مؤكدا على أهمية الاستمرار في الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية في ظل ما حققته الشركة من مؤشرات إيجابية في هذا المجال.

تحقيق 5.7 مليون ساعة عمل آمنة منذ 2012

واستعرض المهندس حسانين محمد رئيس شركة ميدتاب أبرز نتائج أعمال الشركة التي تعمل علي تعظيم الاستفادة من قدراتها لتكون من أهم مراكز تخزين وتداول المنتجات البترولية في منطقة البحر المتوسط .

وأوضح أن عام 2024 كان عاما استثنائيا في تاريخها بعد تحقيق أرقام غير مسبوقة في كميات المنتجات البترولية التي تم تداولها في تسهيلات ميدتاب، وكان لتفعيل منظومة الملاحة الليلية للرصيف البحري للشركة بميناء الدخيلة وإدارة عملية تراكي السفن علي مدار 24 ساعة بالتعاون بين العاملين في ميدتاب وشركاء النجاح في شركتي ميدور وايبروم الأثر الكبير في تحقيق النجاح وتحقيق قفزة غير مسبوقة في مؤشرات الأداء إذ استقبل الرصيف البحري للشركة 153 ناقلة خلال عام 2024 مقابل 63 ناقلة خلال عام 2023 في ظل تقليص فترات تراكي السفن، وبلغ إجمالي تداول المنتجات البترولية على الرصيف البحري للشركة 4.7 مليون طن خلال عام 2024 مقابل 1.6 مليون طن خلال عام 2023 .

كما لفت المهندس حسانين محمد إلى الدور المهم للشركة في نقل البترول الخام من منظومة استقبال سوميد في منطقة سيدي كرير الي مصفاة تكرير ميدور بالأسكندرية لتكريره وتحويله لمنتجات بترولية عالية القيمة.

وأكد رئيس ميدتاب علي التزامها بأعلي معايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة لتوفير بيئة عمل آمنة ونظيفة وهو ما أسفر عن عدم تسجيل أي حوادث أو إصابات وتحقيق ما يناهز 590 الف ساعة عمل آمنة للعاملين والمقاولين خلال عام 2024 ليصل إجمالي عدد ساعات العمل الآمنة الي 5.7 مليون ساعة عمل آمنة منذ يناير 2012، مشيرا إلى الدور الذي تقوم به منظومة التحكم في المخاطر وتصاريح العمل داخل مواقع الشركة.

وفي مجال التحول الرقمي أشار إلي اكتمال ربط جميع ادارات الشركة علي برنامج ميكنة إجراءات العمل ERP خلال الربع الأول من العام الحالي.

وأشار رئيس ميدتاب إلى الانتهاء من تنفيذ خطة مشروعات المسئولية المجتمعية خلال العام الماضي بقيمة 30 مليون جنيه بالتنسيق مع هيئة البترول واللجنة العليا للمسئولية المجتمعية، ومن أبرز المشروعات المساهمة في تحسين جودة الحياة بحي العامرية بالأسكندرية وتطوير قرية البصرة، وتزويد المستشفي الجامعي بالأسكندرية بجهاز التخلص من النفايات الطبية الخطرة، والمساهمة في إقامة مبني الطوارئ والحالات الحرجة بممستشفي الايمان العام بأسيوط، وتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من قري محافظة مطروح شملت تجمعات أبوميلاد وأبوغليلة وأبوعميرة، وتجهيز منطقة ألعاب للأطفال ذوي الهمم بالسويس، وتدريب الكوادر الطبية بمستشفيات مطروح.

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