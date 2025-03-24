الإثنين 24 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رفع ناتج التطهير بالطرق الرئيسية في منية النصر بالدقهلية (صور)

رفع نواتج التطهير
رفع نواتج التطهير بترعة ميت عاصم، فيتو

يشهد مركز منية النصر في محافظة الدقهلية أعمال رفع ناتج التطهير بميزانية ميت عاصم وبالطريق الرئيسي وتمهيد الطريق لتوسعته، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمنظومة النظافة وتحسين البيئة العامة والحفاظ علي المظهر الحضارى اللائق، وفى اطار توجيهات اللواء  طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناء على تعليمات محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر.

رفع جميع المخلفات ونواتج تطهير الترع

أكد رئيس المركز أنه جاري التنسيق برفع جميع المخلفات ونواتج تطهير الترع من جانبي الطرق المتراكمة  منذ سنوات وخاصة أمام الكتل السكنية وعلى الطرق العامة حرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمركز، واتساقا مع رؤية الدولة بالإرتقاء بمنظومة النظافة والقضاء على التراكمات والمقالب العشوائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطرق الرئيسية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدقهلية المظهر الحضاري اللواء طارق مرزوق منظومة النظافة محافظة الدقهلية محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية ميت عاصم مركز منية النصر مدينة منية النصر

مواد متعلقة

محظورات فى قانون الطفل، تعرف عليها

الرعاية الصحية تعلن نجاح 27 منشأة طبية في الحصول على اعتماد GAHAR

ماذا قالوا عن مشروع قانون المسئولية الطبية بمجلس النواب؟ (انفوجراف)

تداول 16 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

الأكثر قراءة

لمحبي الصيف، خبر سار من هيئة الأرصاد الجوية بشأن درجات الحرارة

رئيس النواب ينتقد غياب وزير الصحة لهذا السبب

الصحة: عدد حالات الدرن المكتشفة في مصر 11007 خلال 2024

الكرد.. شعب الجبال وذاكرة الحياة

بالأسماء، السيسي يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة وعشرين سفيرًا جديدًا

تفاصيل مزاد 9 أبريل لبيع سيارات ملاكي وميكروباص وتكاتك وموتوسيكلات

الزمالك يكشف تطورات تجديد عقد زيزو

سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين 24 مارس 2025

منوعات

المزيد

شعار تويتر الشهير في مزاد علني مقابل ما يقرب من 35 ألف دولار

نموت ولا نتجند، رقصة وزير الحريديم تثير أزمة في إسرائيل (فيديو)

بسبب الجفاف، فنزويلا تخفض أيام العمل الأسبوعية للقطاع العام إلى ثلاثة

أمطار غزيرة وفيضانات، موجة برد قارس تضرب بريطانيا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأحد

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مسلسل حسبة عمري والمشاكل الزوجية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

المجددون، البخاري أشهر علماء الحديث

الأزهر للفتوى يوضح ضوابط الاستماع للقرآن عبر الهاتف أثناء الصيام (فيديو)

تفسير حلم الملابس الجديدة في المنام وعلاقته بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية