رفع ناتج التطهير بالطرق الرئيسية في منية النصر بالدقهلية (صور)

يشهد مركز منية النصر في محافظة الدقهلية أعمال رفع ناتج التطهير بميزانية ميت عاصم وبالطريق الرئيسي وتمهيد الطريق لتوسعته، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمنظومة النظافة وتحسين البيئة العامة والحفاظ علي المظهر الحضارى اللائق، وفى اطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناء على تعليمات محمد الدسوقي رئيس مركز ومدينة منية النصر.

رفع جميع المخلفات ونواتج تطهير الترع

أكد رئيس المركز أنه جاري التنسيق برفع جميع المخلفات ونواتج تطهير الترع من جانبي الطرق المتراكمة منذ سنوات وخاصة أمام الكتل السكنية وعلى الطرق العامة حرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري اللائق للمركز، واتساقا مع رؤية الدولة بالإرتقاء بمنظومة النظافة والقضاء على التراكمات والمقالب العشوائية.

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