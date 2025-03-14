الجمعة 14 مارس 2025
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محافظات

تكريم حفظة القرآن الكريم في مسابقة معهد أجا الأزهرى في الدقهلية

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم، فيتو

 كرم المحاسب محمد عبدالباقي، رئيس مركز ومدينة أجا، في محافظة الدقهلية الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم على مستوى معهد أجا الابتدائي، وذلك خلال الحفل الذي نظمته إدارة أجا التعليمية الأزهرية بمعهد أجا الابتدائي، وذلك تشجيعًا لهم على استمرار حفظ القرآن الكريم والمشاركة في المسابقات.

تكريم حفظة القرآن الكريم في أجا 

 وذلك في إطار حرصه الدائم والمستمر على دعم وتشجيع حفظة القرآن الكريم.

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري، ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة عن فضل وفضائل القرآن وحَمَلة القرآن الكريم، قدمها أئمة المساجد المشاركون في الحفل، ثم كلمة رئيس المركز.

 

 

 وخلال كلمته، قدم" رئيس أجا "التهنئة لأهالي الطلاب والقائمين على الحفل بمناسبة شهر رمضان المعظم، ولحفظة القرآن الكريم من أبنائنا وبناتنا المكرمين الذين أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق والتحلي بآداب القرآن الكريم وما يدعو إليه من سلوكيات وأخلاق حميدة، كما عبر عن سعادته بالمشاركة في تكريم "حفظة كتاب الله عز وجل"، متمنيًا أن يكون هؤلاء الأبناء قدوة للجميع في حفظ القرآن الكريم.

 وأكد "رئيس المركز" على تقديره لكل من ساهم في تربية ومساعدة الحافظين للقرآن الكريم في صدورهم وقلوبهم، مشيدًا بدور المحفظين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا مع هؤلاء الأبناء في تربية جيل يعرف قدر الإسلام وسماحته وحبه لوطنه، ويعزز السلوك والقيم النبيلة لدى أبنائنا.

 كما أعرب جميع  الحاضرين بالحفل عن إمتنانهم وشكرهم وتقديرهم المحاسب محمد عبدالباقي رئيس المركز على حضور الحفل لتكريم ابنائنا وبناتنا  ، متمنين التوفيق والنجاح، حيث قدموا له درعًا تكريميًا تقديرًا له نظير تعاونه المثمر لخدمة الوطن والمجتمع بمركز ومدينة أجا، وقد قدم  الشكر والتقدير لهم على هذه اللفتة الطيبة وتهنئتهم الرقيقة.

وفي نهاية الحفل، هنأ "رئيس المركز" الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم، مقدمًا الشكر والتقدير للقائمين على الحفل والأهالي المشاركين في التنظيم، وكذلك لأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد لدعم أبنائهم وحثهم على حفظ القرآن الكريم وتشجيعهم على مواصلة التفوق، ليكونوا مثلًا أعلى يحتذى به.

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حضر الحفل  علي الجميل، نائب رئيس المركز، الأستاذة سعاد كمال الدين، عميد معهد أجا الابتدائي الأزهرى، ونصرة الوكيل، مدير إدارة العلاقات العامة برئاسة المركز، وبعض الشيوخ من إدارة الأوقاف والمعاهد الأزهرية.

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