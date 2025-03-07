الجمعة 07 مارس 2025
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محافظات

رئيس حي وسط بالإسكندرية يقود حملة مكبرة لإزالة فروشات الباعة الجائلين

الإسكندرية
الإسكندرية

 قاد الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط  بالإسكندرية، اليوم، حملة بشارع لاجتيه بالإبراهيمية، بمشاركة مدير إدارة اشغال الطريق، يأتى ذلك  في إطار فرض الانضباط والتصدي لظاهرة احتلال الشوارع والأرصفة

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حيث أسفرت  الحملة عن رفع  65 حالة من الاشغالات والحواجز، فضلا عن تهذيب الشارع من عدد كبير من الفروشات العشوائية،وفتحه وتوسعته، أمام المارة والمرور.

  

يأتي  ذلك بتكليفات من الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية،في ضوء استراتيجية محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية.

 

وإزالة كافة الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية لإعادة النسق الحضاري والجمالي لشوارع الثغر، وجاري مداومة الحملات  يوميا لعدم عودة الاشغالات.

 

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الفريق أحمد خالد حسن الدكتور مصطفى العرابي حي وسط بالاسكندرية محافظة الإسكندرية

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