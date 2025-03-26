الأمن يكشف ملابسات فيديو دهس سيارة فتاة دكرنس

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة فيديو دهس سيارة فتاة دكرنس وضبط مرتكب الحادث.

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اصطدام سيارة بإحدى الفتيات حال سيرها بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية وفرار قائدها.



وبالفحص تبين أن الواقعة تمكنت قوات الشرطة من تحديد وضبط السيارة وقائدها أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

وبسؤال الفتاة أيدت ذلك وأضافت بإصابتها بكدمات متفرقة، ولم تقم بتحرير محضر في حينه وتصالحها مع مرتكب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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