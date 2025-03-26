الأربعاء 26 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

الأمن يكشف ملابسات فيديو دهس سيارة فتاة دكرنس

الأمن يكشف ملابسات
الأمن يكشف ملابسات فيديو دهس سيارة فتاة دكرنس، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة فيديو دهس سيارة فتاة دكرنس وضبط مرتكب الحادث.

 

تابعت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن اصطدام سيارة بإحدى الفتيات حال سيرها بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية وفرار قائدها.

بحضور الرئيس السيسي، الأوقاف تحتفل بليلة القدر وتكرم حفظة القرآن الكريم غدا

ضبط المتهم بقتل شاب وإلقاء جثته أمام منزله بكفر شكر بالقليوبية


وبالفحص تبين أن الواقعة تمكنت قوات الشرطة من  تحديد وضبط السيارة وقائدها أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز.

 

 وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة دون قصد منه.

 

 وبسؤال الفتاة أيدت ذلك وأضافت بإصابتها بكدمات متفرقة، ولم تقم بتحرير محضر في حينه وتصالحها مع مرتكب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن بوزارة الداخلية النيابة العامة مركز شرطة دكرنس وزارة الداخلية

مواد متعلقة

حبس المتهمين بغسل 120 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى الجيزة

رادارات المرور تحرر 34 ألف مخالفة تجاوز السرعة على الطرق

أخبار الحوادث اليوم، فنان شهير يحرر محضرا ضد 3 أشخاص لفرض إتاوات، حريق محيط مبنى بريد رمسيس، الأمن يكشف حقيقة إضراب نزلاء مركز للإصلاح والتأهيل

والده رفض الزواج من حبيبته، شاب ينهى حياته فى أسيوط

تنفيذ 818 حكما قضائيا وضبط 3 قضايا جلب مخدرات بحملة أمنية في أسوان

خلاف على ركن سيارة، ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط

بـ 75 مليون جنيه، إحباط محاولة جلب حشيش وكوكايين وآيس لتوزيعها فى العيد بالإسماعيلية

ضبط 9 أشخاص بتهمة غسل 150 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات فى مطروح

الأكثر قراءة

بث مباشر، مباراة الأرجنتين ضد البرازيل في تصفيات كأس العالم 2026

دا بيمثل مصر، أول رد فعل من حسام حسن على اللفظ الخارج من مصطفى محمد

بعد الفوز على سيراليون، سيناريوهات تأهل منتخب مصر لكأس العالم 2026

الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

آية سماحة تكشف عن سبب هجومها على محمد صلاح

بعد ضبط المتهم، الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف الأطفال وتجارة الأعضاء البشرية في المنيا

لازم يعتذر لشعب مصر، حسام حسن يكشف لأول مرة لـ"فيتو" سر استبعاد إمام عاشور من المنتخب

حالة الطقس اليوم الأربعاء، ارتفاع كبير بدرجات الحرارة ونشاط للرياح

منوعات

المزيد

نيزك يخترق سماء عدة مدن مغربية

صانع نبيذ فرنسي يُنتج أكثر من نصف مليون زجاجة مزورة

ظهور جزر جديدة بسبب انخفاض منسوب بحر قزوين

مركبة كيوريوسيتي تعثر على آثار للأحماض الدهنية في صخرة على المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الثلاثاء 25/3/2025

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء 25-3-2025

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

أرقام منتخبي مصر وسيراليون بتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2026 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 26 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية