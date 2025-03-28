الجمعة 28 مارس 2025
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صحة ومرأة

طريقة عمل الكحك الدايب الناعم، أحلى من الجاهز

الكحك الدايب
الكحك الدايب

طريقة عمل الكحك الدايب الناعم، الكحك من حلوى العيد المميزة والشهيرة التى اعتاد المصريون على تناولها في الأعياد كمظهر من مظاهر الاحتفال.

وطريقة عمل الكحك الدايب الناعم، سهلة وبسيطة ولكن تحتاج بعض الخطوات حتى يكون الكحك ناجحا مثل الجاهز وبأقل التكاليف.

وتقدم الشيف بسمة السباعى، طريقة عمل الكحك الدايب الناعم مثل الجاهز.

مكونات عمل الكحك الدايب الناعم:-

كيلو دقيق 

1/2 كيلو سمن بارد 

1/4 كوب ماء دافئ

1\2 كوب لبن دافئ

معلقة صغيرة خميرة بيرة 

أو ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ذرة ملح 

ملعقة سكر

4 ملاعق كبيرة سمسم حسب الرغبة 

ملعقة ريحة كحك كبيرة 

طريقة عمل الكحك الدايب الناعم:-

  • ينخل الدقيق فى إناء واسع ونضع عليه السمسم حسب الرغبة أو يحمص على النار أو يوضع فى السمن بعد أن يسخن وتبرد.
  • ثم نجهز الخميرة نضعها فى الماء الدافئ ونضع عليها ذرة سكر وتقلب ثم نضع عليها ذرة ملح ويتم تقليب الخليط جيدا.
  • نضع السمن على الدقيق (يتم رشه على الدقيق كله).
  • نقلب الدقيق بالسمن ونبسه براحة اليد حتى يتشرب الدقيق، ويخفق باليد أو في العجان.
  • نرش خليط الخميرة على الدقيق ونقلب الدقيق بالخميرة جيدا، ثم نترك العجينة ترتاح 5 دقائق.
  • وبعد ان ترتاح نشكل العجين حسب الرغبة.
  • ويخبز فى الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 15 دقيقة.
الكحك الدايب الناعم 
الكحك الدايب الناعم 

حشوات الكحك، مكسرات أو ملبن أو عجمية

طريقة عمل العجمية:

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة سمن

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة سمسم

2 ملعقة صغيرة رائحة الكعك

كوب عسل ابيض

2 ملعقة كبيرة جوز مفروم خشن

الطريقة:

1- سخني السمن فى قدر حتى يلين ثم خففي النار وأضيفي الدقيق وقلبي حتى يصير عاجى اللون.

2- ابعديه عن النار واضيفي العسل وقلبي ثم أعيديه للنار ودعيه حتى يغلى مع استمرار التقليب ويجب أن تكون الحشوة لينة.

3- اضيفي رائحة الكعك والجوز وأبعديه فورا عن النار وبعد أن تهدأ حرارته ضعيه بالثلاجة ليتماسك قليلًا.

4- قطعي العجمية الى كرات فى حجم البندقه واحتفظي بها فى طبق بالثلاجه لحين الاستخدام.

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السادة بـ 280 والعلبة الفاخر تصل إلى 16500 جنيه، سعر كيلو الكحك قبل عيد الفطر 2025

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