الأونروا: تراكم النفايات في غزة يعرض حياة السكان للخطر

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إن تراكم النفايات في قطاع غزة يعرض صحة الناس وحياتهم للخطر ويفاقم معاناتهم.

إسرائيل تنشر آلاف الجنود بالقدس في الجمعة الأخيرة من رمضان

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أنها نشرت الآلاف من عناصرها في القدس ومحيطها في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.

وقالت إنها "تجري عمليات تفتيش مشددة في القدس وفقا للتهديدات القائمة" على حد تعبيرها.

ومنذ بداية شهر رمضان فرضت إسرائيل قيودا مشددة على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس للصلاة في المسجد الأقصى.

وعزز الجيش الإسرائيلي بالضفة من قواته على المعابر المؤدية إلى القدس، واتبع إجراءات من بينها التدقيق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول بعضهم بدعوى عدم الحصول على تصاريح خاصة.

فيما ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 6 عناصر من الشرطة أصيبوا في مواجهات مع الحريديم الرافضين للخدمة العسكرية في مظاهرات بمدينة القدس.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بيانها الصادر اليوم الخميس: احتجاجات المتدينين “ الحريديم ” على الخدمة العسكرية تحولت إلى إخلال بالنظام واعتداء على أفراد الشرطة.



وأضافت شرطة الاحتلال: المتزمتون المعارضون للخدمة العسكرية أغلقوا الشوارع ورشقوا الحافلات وأفراد الشرطة بالحجارة.

يديعوت أحرونوت: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين من الحريديم

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مواجهات عنيفة وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من الحريديم خرجوا احتجاجا على التجنيد بالجيش.

ونشبت خلافات كبيرة في الداخل الإسرائيلي بسبب أزمة تجنيد الحريديم، خاصة في ظل النقص العددي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أزمة تجنيد الحريديم

ويرفض الحريديم التجنيد والانضمام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من إرسال آلاف أوامر التجنيد للحريديم إلا أنهم لم يستجيبوا لها.



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