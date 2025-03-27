الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

إصابة 6 عناصر من شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس

مظاهرات الحريديم،
مظاهرات الحريديم، فيتو

ذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن 6 عناصر من الشرطة أصيبوا في مواجهات مع الحريديم الرافضين للخدمة العسكرية في مظاهرات بمدينة القدس.

وقالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بيانها الصادر اليوم الخميس: احتجاجات المتدينين “ الحريديم ” على الخدمة العسكرية تحولت إلى إخلال بالنظام واعتداء على أفراد الشرطة.
 

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شرطة الاحتلال: مظاهرات الحريديم تحولت للإخلال بالنظام

وأضافت شرطة الاحتلال: المتزمتون المعارضون للخدمة العسكرية أغلقوا الشوارع ورشقوا الحافلات وأفراد الشرطة بالحجارة.

يديعوت أحرونوت: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين من الحريديم


وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مواجهات عنيفة وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من الحريديم خرجوا احتجاجا على التجنيد بالجيش.

 

ونشبت خلافات كبيرة في الداخل الإسرائيلي بسبب أزمة تجنيد الحريديم، خاصة في ظل النقص العددي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أزمة تجنيد الحريديم 

ويرفض الحريديم التجنيد والانضمام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من إرسال آلاف أوامر التجنيد للحريديم إلا أنهم لم يستجيبوا لها.

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الحريديم القدس شرطة الاحتلال تجنيد الحريديم

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