الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

شرطة الاحتلال: مظاهرات الحريديم تحولت للإخلال بالنظام

مظاهرات الحريديم
مظاهرات الحريديم

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلية، في بيانها الصادر اليوم الخميس: احتجاجات المتدينين “ الحريديم ” على الخدمة العسكرية تحولت إلى إخلال بالنظام واعتداء على أفراد الشرطة.
 

وأضافت شرطة الاحتلال: المتزمتون المعارضون للخدمة العسكرية أغلقوا الشوارع ورشقوا الحافلات وأفراد الشرطة بالحجارة.

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يديعوت أحرونوت: مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين من الحريديم


وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن مواجهات عنيفة وقعت بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين من الحريديم خرجوا احتجاجا على التجنيد بالجيش.

ونشبت خلافات كبيرة في الداخل الإسرائيلي بسبب أزمة تجنيد الحريديم، خاصة في ظل النقص العددي في جيش الاحتلال الإسرائيلي.

أزمة تجنيد الحريديم 

ويرفض الحريديم التجنيد والانضمام لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الرغم من إرسال آلاف أوامر التجنيد للحريديم إلا أنهم لم يستجيبوا لها.

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الحريديم تجنيد الحريديم جيش الاحتلال

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