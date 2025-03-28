الجمعة 28 مارس 2025
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أخبار مصر

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية بخليجى السويس والعقبة

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح من 40:50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

 ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية و شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد  وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة  اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر 

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:21

 

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