الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليجي السويس والعقبة غدا وهذه سرعة الرياح

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس وخليج العقبة، حيث تصل سرعة الرياح من 40:50 كم في الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر.

 

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومعتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى:  16

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى: 12

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:29

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 13

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:38

درجة الحرارة الصغرى:21
 

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