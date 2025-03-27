الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، تحذير عاجل من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

 حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة اليوم على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم الخميس 27 مارس 2025، ذروة الموجة الحارة

تؤدى إلى انخفاض الرؤية، الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يستمر الارتفاع التدريجى لدرجات الحرارة لتكون ذروة الموجة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


 كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى:  21

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:31

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 34

درجة الحرارة الصغرى: 18

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى:21

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