طقس الربيع مش بديع.. تقلبات جوية تضرب البلاد اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة.. أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر.. واضطراب بحركة الملاحة في خليجي السويس والعقبة

حالة من عدم الاستقرار تشهدها البلاد اليوم الجمعة، بالتزامن مع الأسبوع الأول لفصل الربيع والمعروف بفصل التقلبات الجوية الحادة والسريعة.

فبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة تسقط الأمطار الرعدية على بعض المناطق، ويكون هناك نشاط مثير للرمال والأتربة.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، ويسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، وعلى السواحل الغربية، وعلى السواحل الشرقية ومعتدلا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وجنوب البلاد

اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليجى السويس والعقبة

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس وخليج العقبة حيث تصل سرعة الرياح من 40 :50 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 1.5: 2.5 متر

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون رعدية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الاحمر وجنوب الصعيد وذلك اليوم الجمعة.



درجات الحرارة اليوم الجمعة

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 33

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنها: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 22

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 14 و درجة الحرارة العظمى 24

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 09 ودرجة الحرارة العظمى 29

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 35

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 33

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 36

السويس: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى: 36

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 30

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 34

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 35

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 36

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى: 37

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 37

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 21 ودرجة الحرارة العظمى 38

سمات فصل الربيع

ويشهد هذا الفصل تقلبات جوية حادة وسريعة، حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

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