الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

نصائح الأرصاد للمواطنين خلال عيد الفطر، أبرزها عدم تخفيف الملابس

الطقس، فيتو
الطقس، فيتو

 وجهت هيئة الأرصاد الجوية بعض النصائح للمواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك. 

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وجاءت النصائح كالتالي: 

1_ عدم تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه خاصة فترات الليل

2_القيادة بهدوء أثناء الشبورة والأتربة والرمال المثارة

3_ الأجواء تسمح بممارسة كافة الأنشطة البحرية

طقس عيد الفطر المبارك، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث من المتوقع أن تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويكون هناك فرصة لسقوط الأمطار متفاوتة الشدة يوم السبت المقبل تكون رعدية أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وتنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة على أغلب الأنحاء. 

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية  حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري،و على السواحل الغربية،و على السواحل الشرقية  و مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وتكون درجة الحرارة العظمى على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى من 26:29 درجة مئوية وعلى جنوب البلاد من 30:35 درجة مئوية

وتكون درجة الحرارة الصغرى  على أغلب الأنحاء من 14:18 درجة مئوية.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر المبارك:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى:  14

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 12

 

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:26

درجة الحرارة الصغرى: 18

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى: 14

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى:18

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