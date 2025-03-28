الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

قبل التلاعب، قاض أمريكي يستعد لإصدار أمر ضد مسؤولي إدارة ترامب بشأن فضيحة سيجنال

سيجنال، فيتو
سيجنال، فيتو

فضيحة سيجنال، قال قاض فيدرالي، الخميس، إنه سيأمر إدارة ترامب بالتحفظ على سجلات دردشة نصية ناقش خلالها كبار مسؤولي الأمن القومي تفاصيل حساسة تتعلق بخطط توجيه ضربة عسكرية أمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

وقال قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية جيمس بواسبيرج خلال جلسة استماع إنه سيصدر أمرًا تقييديًّا مؤقتًا يمنع مسؤولي الإدارة الأمريكية من تدمير الرسائل المرسلة عبر تطبيق المراسلة المشفر سيجنال.

وقدمت منظمة "أمريكان أوفرسايت"، وهي منظمة رقابية غير ربحية، الطلب بإصدار الأمر القضائي، فيما قال محام حكومي إن الإدارة بالفعل بصدد اتخاذ خطوات لجمع الرسائل وحفظها.

وكانت مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية قد نشرت، الأربعاء، كامل الدردشة التي جرت عبر تطبيق سيجنال. 

وكان رئيس تحرير المجلة، جيفري جولدبرج، قد أُضيف إلى مجموعة الدردشة التي شارك فيها كل من وزير الدفاع بيت هيجسيث، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس جيه دي فانس، ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي جابارد.

وأعلن والتز عن تحمله "المسؤولية الكاملة" عن تسريب خطة عسكرية بشأن توجيه ضربة للحوثيين في اليمن.

وقال الرئيس دونالد ترامب: "مايكل والتز تعلم الدرس، وهو رجل جيد"، كما أشار إلى أن الخطأ ربما كان بسبب أحد مساعدي والتز، حيث قال: "كان أحد أفراد فريق مايكل على الهاتف. أحد الموظفين كان لديه رقم (جولدبرج) في القائمة".

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