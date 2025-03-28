ختام دورة التحالف الوطني الرمضانية لكرة القدم بالقليوبية

شهد ختام الدورة الرمضانية لأمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية، والتي أقيمت بمركز شباب السادات بالحرس الوطني ببنها فوز فريق أصدقاء يونس سيف من قرية ميت السباع مركز بنها بقيادة المدير الفني كابتن محمد يونس بالبطولة بعد فوزه في المباراة النهائية التي أقيمت في ختام البطولة بمشاركة 44 فريقا من كافة أنحاء المحافظة.

ختام الدورة الرمضانية لأمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية

سلم كأس البطولة أحمد شعلان رئيس مجلس إدارة مركز شباب السادات ومنسق التحالف الوطني بالقليوبية والدكتور مصبح الكحيلي رئيس مجلس إدارة نادي بنها الرياضي وسط أجواء احتفالية ومونديالية شارك فيها الجمهور والمشجعين شارك فى الدورة 44 فريقا.

أوضح أحمد شعلان منسق التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية أن الدورة شهدت مشاركة 44 فريقا جري تقسيمهم إلى مجموعات بنظام دوري من دور واحد بطريقة خروج المغلوب وصولا للمباراة النهائية والتي انتهت بفوز فريق أصدقاء يونس سيف من قرية ميت السباع بالقليوبية.

وأشار خلال كلمته عقب انتهاء احتفالية الختام إلى أنه جرى توزيع الجوائز والدروع التذكارية على الفائزين، وجوائز مالية قيمة.

أكد شعلان أن ملف الأنشطة الرمضانية يلقى اهتماما كبيرا ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الاهلي بالقليوبية إلى جانب المشاركة في تطوير المنشأت الرياضية والملاعب والبنية التحتية بمراكز شباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة.

الدورة الرمضانية التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية،فيتو

الدورة الرمضانية التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية،فيتو

الدورة الرمضانية التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية،فيتو

الدورة الرمضانية التحالف الوطني للعمل الأهلي بالقليوبية،فيتو

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