ميدو: الزمالك مستعد لمباراة سيراميكا واللاعبين لديهم إصرار على الفوز

أكد أحمد حسام "ميدو"، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، أن مباراة سيراميكا مهمة للغاية، مشيرًا إلى أن اللاعبين مستعدين للقاء بشكل جيد.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك مستعد لمباراة سيراميكا رغم قوة المنافس واجتمعت مع اللاعبين في المعسكر ولمست لدى اللاعبين إصرار على التأهل لنهائي بطولة كأس مصر".

وأضاف: "مباريات كأس عاصمة مصر كان تجربة للاعبين الذين لا يشاركون مع الفريق خلال الفترة الماضية وبيسيرو كان يريد مشاهدتهم في المباريات من أجل تقييمهم بشكل جيد".

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو نظيره سيراميكا كليوباترا اليوم الجمعة في إطار الدور نصف النهائي لبطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي لتحديد الفريق المتأهل لنهائي البطولة والمنافسة على اللقب.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس مصر.

مشوار الزمالك في كأس مصر

واستهل الزمالك مشواره في كأس مصر بالفوز بثنائية نظيفة على حساب أبو قير للأسمدة، سجل ثنائية الزمالك كلًا من مصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو، وفي دور الـ 16 تجاوز الزمالك عقبة فريق مودرن سبورت بعد الفوز بثنائية مقابل هدف، سجلها كل من نبيل عماد دونجا، ومحمود عبد الرازق شيكابالا، وفي دور الثمانية، تخطى عقبة سموحة، بعد الفوز بنتيجة 4-2 عن طريق سيف الدين الجزيري ومحمود بنتايج ومصطفى شلبي وهدف لـ بركات حجاج بالخطأ في مرماه.

تأهل الزمالك وسيراميكا إلى نصف نهائي كأس مصر

وحجز الزمالك مقعده فى المربع الذهبي لبطولة كأس مصر بعدما أطاح بسموحة بنتيجة 4-2 في ربع نهائي البطولة كما تأهل سيراميكا على حساب الجونة بنتيجة 3-1 بنفس الدور.

وفي السطور التالية نستعرض مشوار بيسيرو مع الزمالك قبل مواجهة سيراميكا في كأس مصر.

مشوار بيسيرو مع الزمالك

مباراة سيراميكا هي المباراة العاشرة للبرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك، حيث قاد الفريق أمام كل من بتروجت، والأهلي، وزد إف سي، وإنبي بالدوري الممتاز، ومودرن سبورت وسموحة بكأس مصر، والأهلي بالجولة الأولى للمرحلة النهائية من بطولة الدورى، والتي انسحب منها الأحمر، ومباراتي الجونة وبتروجيت في كأس عاصمة مصر.

وقاد البرتغالي جوزيه بيسيرو فريق الزمالك في 9 مباريات حقق الفوز في أربع منها، وتعادل في 4 مباريات وخسر مباراة وحيدة كانت أمام بتروجت بكأس عاصمة مصر.

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