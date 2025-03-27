الجمعة 28 مارس 2025
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خارج الحدود

درس في جامعة القاهرة، الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة شخصية بارزة بالمملكة

الدكتور مطلب بن عبدالله
الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة، فيتو

قال الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي: “انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الخميس الدكتور مطلب بن عبد الله النفيسة، وسيصلى عليه، بعد صلاة عصر يوم غدٍ الجمعة في جامع الملك خالد في مدينة الرياض”.

وفاة الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة 

وتابع الديوان الديوان الملكى، الفقيد مطلب بن عبد الله النفيسة، من رجالات الدولة الذين خدموا دينهم ومليكهم وبلادهم بكل تفانٍ وإخلاص، وتقلد عدة مناصب كان آخرها منصب وزير الدولة عضو مجلس الوزراء.

الديوان الملكى، فيتو
الديوان الملكى، فيتو

وختم، تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

مطلب بن عبدالله النفيسة، عام 1937، وشغل منصب وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية.

مؤهلات الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة

ولد الدكتور مطلب بن عبدالله النفيسة،  في رياض الخبراء بمنطقة القصيم، أنهى تعليمه الجامعي بشهادة البكالوريوس في القانون من جامعة القاهرة بمصر عام 1962م، ابتعث بعدها إلى جامعة هارفارد في ولاية ماساتشوستس بالولايات المتحدة الأمريكية، وحصل على الماجستير والدكتوراه في القانون خلال الأعوام 1971-1975م.

بدأ ممارسة عمله في تخصصه عام 1382هـ/1962م، إذ عُيّن مستشارًا قانونيًّا في مجلس الوزراء، ثم نائبًا للمدير العام في معهد الإدارة العامة، وفي تلك الأثناء بدأ مزاولة مهنة المحاماة في مكتبه الخاص، وبعد عودته من الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975م، عين رئيسًا لشعبة الخبراء بمجلس الوزراء، المعروفة حاليًّا باسم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

شغل مناصب حكومية عدة، كان أولها تعيينه مستشارًا قانونيًا بمجلس الوزراء، ونائبًا لمدير عام معهد الإدارة العامة، ثم تعيينه رئيسًا لشعبة الخبراء بمجلس الوزراء من عام 1975م إلى عام 1995م، ثم وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء 1995م،وأصبح أمينًا عامًّا وعضوًا للمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن منذ 1999م حتى 2015م.وفي 27 سبتمبر 2022م، صدر أمر ملكي بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وتجديد تعيينه وزير دولة وعضوًا في مجلس الوزراء.

 

شغل عضوية كلٍّ من: المجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الخدمة المدنية، ومجلس الخدمة العسكرية، وكان عضو اللجنة الوزارية لنظام الضمان الصحي التعاوني، واللجنة العليا لإعداد نظام المناطق، واللجنة الوزارية للتنظيم الإداري، واللجنة العليا لإعداد نظام مجلس الشورى، واللجنة العليا لإعداد النظام الأساسي للحكم.

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