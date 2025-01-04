الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم السبت، عن وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غد الأحد، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

وفاة والدة الأمير الوليد بن طلال



وفي أكتوبر الماضي كان قد أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأمير سلطان بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

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