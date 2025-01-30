الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة وطفاء

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود، حيث سيتم صلاة الجنازة عليها اليوم الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله بمدينة الرياض.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي السعودي، عن وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

الابن الثاني من أبناء الملك فهد

ولد الأمير محمد بن فهد عام 1950، وهو الابن الثاني من أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود.

والتحق بجامعة كاليفورنيا –سانتا باربرا– حيث حصل على درجة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

وكان أول منصب حكومي يتقلده هو منصب مساعد نائب وزير الداخلية، وعمل في هذا المنصب حتى عيِّن عام 1985، أميرًا للمنطقة الشرقية، وفق صحيفة الشرق الأوسط.

وأدى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، صلاة الميت على الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز في جامع الإمام تركي بن عبد الله في الرياض.

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