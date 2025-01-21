الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل

أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأمير عبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود.

الديوان الملكي السعودي

وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان: إن صلاة الجنازة على الفقيد تقام اليوم، الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

الأميرعبد العزيز بن مشعل بن عبد العزيز آل سعود

واختتم الديوان بيانه قائلا: “تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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