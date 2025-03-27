سلطنة عمان تطلع أمريكا على رسالة إيران وتسلمها للبيت الأبيض خلال أيام

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي، عن مصدر لم يسمه، اليوم، أن سلطنة عمان أطلعت أمريكا على الرسالة التي تلقتها من إيران وستسلمها للبيت الأبيض خلال أيام.

وزير الخارجية الإيراني يعلن رد طهران على رسالة ترامب

وتلقت الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا الشهر رسالة من ترامب، يمهل فيها إيران شهرين لاتخاذ قرار بشأن الدخول في مفاوضات جديدة بشأن برنامجها النووي، أو مواجهة تحرّك عسكري محتمل.

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن فى وقت سابق من اليوم، أن طهران أرسلت ردا عبر سلطنة عمان على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي حثها فيها على إبرام اتفاق نووي جديد

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله: تم إرسال الردّ الرسمي لإيران على رسالة ترامب بالشكل المناسب عبر سلطنة عمان.

وأضاف الوزير الإيراني، يشمل هذا الرد الرسمي رسالة تم فيها توضيح وجهة نظرنا بشكل كامل بشأن الوضع الراهن ورسالة ترمب، وتم إبلاغ الطرف الآخر بها.

وتابع عراقجي: سياساتنا لا تزال قائمة على رفض المفاوضات المباشرة، في ظل سياسة الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة - كما جرت في السابق - يمكن أن تستمر.

مشيرا إلى أن إجراء مفاوضات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، سواء خلال عهد الرئيسين السابقين حسن روحاني وخلفه إبراهيم رئيسي.

ولعبت سلطنة عمان دور الوسيط في محادثات غير مباشرة بشأن الملف النووي الإيراني، في إطار مسار مسقط. وفي أكتوبر أعلن عراقجي أنّ هذه العملية متوقفة في الوقت الراهن.

ورفض المرشد الإيراني علي خامنئي، عرض المحادثات، ووصفه بأنه مضلل، وقال إن التفاوض مع إدارة ترامب سيؤدي إلى تشديد العقوبات وزيادة الضغوط على بلاده.

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