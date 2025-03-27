الخميس 27 مارس 2025
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خارج الحدود

عبر سلطنة عمان، إيران ترسل ردها على رسالة ترامب

إيران، فيتو
إيران، فيتو

قال وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي اليوم الخميس، إن طهران أرسلت الرد على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر سلطنة عمان.

وزير الخارجية الإيراني: أرسلنا ردنا على رسالة ترامب عبر سلطنة عمان

 

وأضاف عراقجي في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "الرد الرسمي الإيراني على رسالة الرئيس الأمريكي تم إرساله بالطريقة المناسبة وعبر دولة سلطنة عمان".

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وتابع  عراقجي: "هذا الرد الرسمي يتضمن رسالة يتم فيها شرح وجهات نظرنا بشأن الوضع الحالي ورسالة  ترامب بشكل كامل ونقلها إلى الطرف الآخر".

رسالة ترامب لإيران 

وأكد وزير الخارجية الإيراني قائلا: "سياستنا لا تزال تتمثل في تجنب المفاوضات المباشرة في ظل ظروف الضغوط القصوى والتهديدات العسكرية، لكن المفاوضات غير المباشرة يمكن أن تستمر كما حدث في الماضي".

وأوضح عراقجي أن المفاوضات غير المباشرة جرت في عهد حكومة الرئيس الأسبق حسن حسن روحاني، وكذلك خلال حكومة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي.

وفي أوائل شهر مارس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أرسل رسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قال فيها إنه يفضل التوصل إلى اتفاق مع طهران بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأشار الرئيس الأمريكي بعد ذلك إلى أن واشنطن تدرس طريقين محتملين لحل القضية النووية الإيرانية - الطريق العسكري أو الطريق الدبلوماسي، مؤكدا أنه يفضل المفاوضات.

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وزير الخارجية الإيراني سلطنة عمان ترامب الرئيس الأمريكى

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