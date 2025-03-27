باحتفالية ليلة القدر، محافظ الوادي الجديد يكرم "الأسر القرآنية" بـ 13 رحلة عمرة

شهد المجمع الإسلامي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد احتفالية ليلة القدر، وتكريم حفظة كتاب الله الكريم، وسط أجواء إيمانية خاشعة، حيث أدى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح، وسط جموع المواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي مستهل الاحتفال، استمع الحضور لتلاوة عطرة من القرآن الحكيم، أعقبها كلمة حول فضل ليلة القدر.

كما شهدت تكريم المحافظ للفائزين بمسابقة الأسر القرآنية بمركزي الخارجة وباريس؛ ومنحهم مكافآت مالية مجزية بالإضافة إلى (13) رحلة عمرة، مهداة من المحافظة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية، مُهنئًا جموع المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

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