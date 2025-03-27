الخميس 27 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

باحتفالية ليلة القدر، محافظ الوادي الجديد يكرم "الأسر القرآنية" بـ 13 رحلة عمرة

الوادي الجديد، فيتو
الوادي الجديد، فيتو

شهد المجمع الإسلامي بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد احتفالية ليلة القدر، وتكريم حفظة كتاب الله الكريم، وسط أجواء إيمانية خاشعة، حيث أدى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صلاة التراويح، وسط جموع المواطنين، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

وفي مستهل الاحتفال، استمع الحضور لتلاوة عطرة من القرآن الحكيم، أعقبها كلمة حول فضل ليلة القدر.

كما شهدت تكريم المحافظ للفائزين بمسابقة الأسر القرآنية بمركزي الخارجة وباريس؛ ومنحهم مكافآت مالية مجزية بالإضافة إلى (13) رحلة عمرة، مهداة من المحافظة بالتعاون مع عدد من رجال الأعمال.

كما وجه المحافظ الشكر لجميع القائمين على تنظيم الاحتفالية، مُهنئًا جموع المواطنين بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالية ليلة القدر اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد تكريم حفظة كتاب الله عيد الفطر المبارك محافظة الوادى الجديد مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد

الأكثر قراءة

في ليلة القدر، أب يقتل 2 من أبنائه ويصيب الثالث بعصا خشبية في الغربية

أسعار الذهب اليوم الخميس 2025.3.27، عيار 21 الآن يسجل رقم مفاجئ

القبض على التيك توكر زياد تيتو مختبئا في الوايلي بتهمة التحريض على الفسق والفجور

رياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية، حالة الطقس أيام عيد الفطر المبارك

أسعار الفاكهة اليوم بسوق العبور، انخفاض الخوخ 10 جنيهات وارتفاع الفراولة والكنتالوب

بعد قرار الأولمبية، أحمد شوبير يثير الجدل حول استكمال الأهلي الدوري بالناشئين (فيديو)

ضربه بآلة حادة وقيده ثم صعقه بالكهرباء، أب يقتل نجله بطريقة بشعة في أطفيح

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

مقابل تيك توك، ترامب يعرض "صفقة" على الصين

معظمها دول عربية، كوريا الجنوبية تطبق فحصا صحيا صارما للقادمين من 18 دولة

اكتشاف مخلب ديناصور محفوظ في صحراء منغوليا

في ليلة القدر، 180 ألف يؤدون صلاة العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 26 /3/ 2025

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الأربعاء 26-3-2025

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء

35 جنيها سعر كيلو السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 26-3-2025

المزيد

انفوجراف

أرقام مميزة لمنتخب مصر في تصفيات كأس العالم (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء مؤثر بصوت القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي في ليلة القدر (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 27 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 27 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية