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محافظات

استعدادات مكثفة لعيد الفطر وموسم حصاد القمح بالوادي الجديد

المجلس التنفيذي للوادي
المجلس التنفيذي للوادي الجديد، فيتو

وجه اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بالجاهزية والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتنسيق بين المحافظة وكافة القطاعات لتفعيل مركز العمليات على مدار الساعة خلال أيام العيد، مؤكدًا على الاستعداد لاستقبال موسم حصاد القمح، وتقييم نتائج تجربة سلالات القمح المنفذة بالتعاون بين المحافظة وهيئة الطاقة الذرية. 

جاء ذلك خلال ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء وليد منصور نائب مدير الأمن، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والقيادات التنفيذية والأمنية والشعبية.

وفي مستهل الاجتماع قدّم  التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، كما تقدّم بالشكر لمديرية التضامن الاجتماعي للإشراف على مسابقة الأمهات المثاليات والالتزام بمعايير الشفافية والحياد في اختيار قصص كفاح ملهمة وتقديم نماذج مضيئة للمجتمع. وجاءت أهم التوجيهات ما يلي:

◾️الجاهزية والاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، والتنسيق بين المحافظة وكافة القطاعات لتفعيل مركز العمليات على مدار الساعة خلال أيام العيد.

◾️الاستعداد لاستقبال موسم حصاد القمح، وتقييم نتائج تجربة سلالات القمح المنفذة بالتعاون بين المحافظة وهيئة الطاقة الذرية.

◾️الإعلان للمواطنين عن اعتماد مجلس الوزراء للكتل والمتناثرات خارج الحيز العمراني، وبدء العمل بها على المنظومة الإلكترونية للتصالح على مخالفات البناء.

◾️تشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بمقار المديريات والجهات الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة عقب إجازة العيد.

◾️مراجعة موقف المركبات والمعدات الثقيلة بالمراكز والمديريات لصيانة ما يمكن منها، وتدبير الاعتماد المالي اللازم.

◾️تكليف المديريات والقطاعات المختلفة بإعداد ملف إنجاز يشمل تطور القطاع من عام ٢٠١٦ حتى عام ٢٠٢٥، لإعداد تقرير شامل للمحافظة.

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