محافظ الوادي الجديد يتابع سير منظومة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، اليوم، اجتماعًا موسعًا بمديري المديريات والمصالح الحكومية؛ لمتابعة سير منظومة العمل وانتظامها بالعاصمة الإدارية الجديدة للمحافظة، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد.

وأسفر الاجتماع عن التوجيهات الآتية:

◾️تشكيل لجنة لمتابعة انتظام سير العمل بمقار المديريات والجهات الحكومية بالعاصمة عقب إجازة العيد.

◾ إجراء اختبار تشغيلي شامل لشبكة الكهرباء بالعاصمة، لمحاكاة ظروف الاستهلاك العالي، وتقييم أداء جميع مكونات الشبكة للتأكد من قدرتها على تحمل الأحمال القصوى المتوقعة.

◾إجراء تجربة عملية لخطط الطوارئ الخاصة بالحماية المدنية، لتقييم كفاءة المنظومة والتأكد من جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ.



◾التأكيد على مديرية الإسكان على إنهاء توصيل شبكة الإنترنت بكافة المصالح عقب إجازة عيد الفطر مباشرة.

◾إعادة استغلال الشاشة الموجودة أمام فندق الرواد بالممشى داخل العاصمة.

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