الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

5 معلومات عن الفريق أول كمال الدين حسن علي وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة في ذكرى رحيله

الفريق اول كمال الدين
الفريق اول كمال الدين حسن والسادات، فيتو

يوافق اليوم ذكرى رحيل الفريق أول كمال الدين حسن علي وزير الحربية والقائد العام للقوات المسلحة(1978 ـ 14 مايو 1980)، ورئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق (1975 ـ 1978) رئيس مجلس الوزراء (5 يونيو 1984 ـ 4 سبتمير 1985).
 

تستعرض فيتو أبرز المعلومات عنه في ذكرى رحيله.

 

  • ولد في حي عابدين وينتمي إلى إحدى عائلات أسيوط.
     
  • شغل منصب قائد عمليات القوات المسلحة المصرية في حرب اليمن التي فرضت على الجيش المصري
     
  • تولى منصب مدير سلاح المدرعات ثم قائدا عاما للقوات المسلحة عام 1973م وكان قائدا للفرقة 21 المدرعة العسكرية المسئولة عن إمداد الجيش المصري بالدبابات خلال حرب 1973 ثم رئيسا لجهاز المخابرات العامة المصرية عام 1975م ووزيرا للدفاع عام 1978م وتولى رئاسة مجلس الوزراء كما تولي منصب وزير الخارجية, وأثناء عمله الأخير تولى مسؤلية المفاوضات العسكرية مع إسرائيل بعد إتفاقية كامب ديفيد وأكمل جانبها السياسي.

  • اشترك في حروب مصر ضد إسرائيل من 1948م وحتى 1973م. قام بتدوين مذكراته في كتاب باسم مشاوير العمر وركز فيه على حرب 1948، ثم مشواره في الخارجية ومشوار المخابرات ومشوار رئاسة الوزراء.
    حصل على العديد من مظاهر التكريم وأكثر من عشرين وساما وأهمها وشاح النيل عام 1985. حصل على وسام التحرك، ووسام ذكرى قيام الجمهورية العربية المتحدة، ووسام تيودور فلاديمير من الدرجة الأولى من رومانيا، كما حصل على العديد من الأنواط والميداليات.

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