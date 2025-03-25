الثلاثاء 25 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير الدفاع يتناول الإفطار مع مقاتلي الجيش الثاني الميداني

وزير الدفاع يشارك
وزير الدفاع يشارك مقاتلى الجيش الثانى الافطار
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 شارك الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى عددًا من مقاتلى الجيش الثانى الميدانى تناول وجبة الإفطار، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة لرجال الجيش الثانى الميدانى وإعتزازه بالجهود المخلصة التى يبذلونها فى حماية الوطن وصون مقدساته.

 

الاستعداد القتالى العالى 

 واستعرض القائد العام للقوات المسلحة تطورات الأوضاع فى المنطقة فى ظل ما تموج به من متغيرات حادة ومتسارعة ومدى ارتباطها بالأمن القومى المصرى , وأوصى رجال الجيش الثانى الميدانى ببذل المزيد من العرق والجهد فى التدريب للحفاظ على الإستعداد القتالى العالى والإهتمام بالصلاحية الفنية للأسلحة والمعدات لتظل القوات المسلحة على أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ جميع المهام التى توكل إليها تحت مختلف الظروف , كما طالبهم بمجابهة الشائعات التى تستهدف الإضرار بالدولة المصرية وذلك من خلال مداومة الإطلاع والإرتقاء بالوعى الصحيح والمعرفة المستنيرة لكافة القضايا والموضوعات التى تطرأ على الساحة للمساهمة فى تقدير كافة مجريات الأمور بالشكل السليم وفقًا لمتطلبات المرحلة

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الجيش الثانى الميدانى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد المجيد صقر الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تناول وجبة الإفطار قوات المسلحة

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