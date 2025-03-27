تشكيل برشلونة لمباراة أوساسونا في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، تشكيل فريقه لمباراة أوساسونا، في الجولة 27 "المؤجلة" من الدوري الإسباني - الليجا.

كان من المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في الثامن من مارس الجاري، ولكن تقرر تأجيل اللقاء، بسبب وفاة كارليس مينارو جارسيا عضو جهاز برشلونة الطبي، ورفض لاعبي برشلونة وقتها خوض اللقاء وتم الاتفاق بين الرابطة والنادي على تأجيلها.

ويدخل برشلونة مباراة اليوم الخميس، متصدرا لترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، ويقبع أوساسونا بالمركز الرابع عشر، برصيد 33 نقطة.

تشكيل برشلونة ضد أوساسونا

حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي- إنييجو مارتينيز- إريك جارسيا- جول كوندي.

خط الوسط: جافي- فرينكي دي يونج- بيدري.

خط الهجوم: داني أولمو- فيران توريس- لامين يامال.

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