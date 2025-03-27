أخبار مصر اليوم، الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر.. الإعلان عن 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف.. بيان هام من مصر للطيران للمسافرين على رحلات السودان

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

بيان هام من مصر للطيران للمسافرين على رحلات السودان

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني المصري أنه ابتداءً من يوم الأحد المقبل الموافق 30 مارس 2025 وحتى نهاية جدول الصيف، سيتم تسيير رحلة مصر للطيران رقم MS865 المتجهة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار بورتسودان الدولي أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والجمعة من كل أسبوع، إقلاع في تمام الساعة 23:50 بتوقيت القاهرة.

موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص

مع قرب عيد الفطر المبارك لعام 2025 يزداد البحث من قبل المواطنين والعاملين بالقطاع الخاص حول، موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الخاص

التموين تستعد لصرف مقررات شهر أبريل خلال إجازة العيد

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لصرف مقررات شهر أبريل من خلال وضع خطة شاملة لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك.

الزيادة المتوقعة في أسعار الوقود الجديدة بعد عيد الفطر

يتابع ملايين المصريين أسعار المواد البترولية، حيث تصدرت أسعار المواد البترولية محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي.

المحافظات والإدارات التعليمية المطلوب بها وظائف معلم رياض أطفال بالأزهر الشريف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٤٤٧٤ وظيفة معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

وزير الصحة: إصابة 23 ووفاة 6 آخرين في حادث غرق غواصة الرحلات بالغردقة

تابع الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، تداعيات حادث غرق غواصة الرحلات الترفيهية السندباد، أمام مارينا الماريوت، بمحافظة البحر الأحمر، موجها بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية للمصابين

المؤهلات المطلوبة للتقديم لوظائف معلم مساعد رياض أطفال

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٤٤٧٤ وظيفة معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

اعتماد نتائج أعمال شركة خدمات البترول البحرية (PMS) خلال 2024

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدور المحوري الذي تلعبه شركة خدمات البترول البحرية (PMS) في دعم وتنفيذ المحاور الستة الأساسية لاستراتيجية قطاع البترول والغاز، ويأتى فى مقدمتها المحور الأول الخاصة بزيادة أعمال البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج خاصة من المياه العميقة، وذلك من خلال التعاون مع الشركاء وتقديم خدمات بحرية متكاملة وفق أعلى المعايير العالمية، وكذلك المحور السادس والخاص باستغلال موقع مصر الاستراتيجى لزيادة التعاون الإقليمى وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية التى تتميز بها، وذلك من خلال فتح آفاق جديدة وتكوين شراكات وتعاون مع الشركات العالمية للاستفادة من الاكتشافات الجديدة بالمنطقة فى ضوء الاتفاقية التي تم توقيعها مؤخرا مع دولة قبرص لاستقبال الغاز القبرصى وإعادة تصديره أو استخدامه فى تلبية احتياجات السوق المحلى.

تفاصيل توفير فرص عمل بعقود استعانة سنوية بمديريات العمل بالمحافظات

أعلن وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، فتح التقديم على شغل عدد من الوظائف في مديريات العمل بالمحافظات، وذلك بعقود استعانة سنوية، قابلة للتجديد في حالة الاحتياج.

الإعلان عن 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٤٤٧٤ وظيفة معلم مساعد رياض أطفال وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح الأزهر الشريف.

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