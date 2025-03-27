الخميس 27 مارس 2025
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أخبار مصر

وزير العمل يستقبل سفير مصر لدى جمهورية التشيك للتباحث في الملفات المشتركة

وزير العمل يستقبل
وزير العمل يستقبل سفير مصر لدى جمهورية التشيك

استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الخميس، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير محمود عفيفي، سفير مصر في جمهورية التشيك.

بحث الجانبان سبل التعاون والتواصل، في الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها التعاون مع دولة التشيك في مجال تنقل الأيدي العاملة، وفتح أسواق العمل أمام الكوادر المصرية، خاصة في  قطاع السياحة

 أكد الوزير جاهزية الوزارة في توفير  الكوادر الماهرة والمدربة، والتي يحتاجها سوق العمل في دولة التشيك، كما شهد اللقاء التباحث بشأن مذكرة التفاهم المقترحة من جانب وزارة العمل مع الجانب التشيكي في جميع  مجالات "القوى العاملة".

 

شارك في اللقاء، إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزارة العمل، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية.

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