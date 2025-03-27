الخميس 27 مارس 2025
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مصر للطيران للشحن الجوي تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبي وتجديد شهادة RA3

مصر للطيران للشحن
مصر للطيران للشحن الجوى تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبي
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 نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي فى اجتياز تفتيش الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية لمناولة وشحن البضائع والبريد من مصر إلي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وذلك علي طائرات الشركات الأجنبية التي تقوم بخدمتها، حيث تم اجتياز التفتيش الخاص بتجديد شهادة "RA3" والتي تمنح لشركات النقل الجوي التي تنقل البضائع والبريد من مطار خارج الاتحاد الأوروبي إلى مطار تابع للاتحاد الأوروبي.

مصر للطيران للشحن الجوى تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبي وتجديد شهادة RA3

ويأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة الحفاظ علي الاعتمادات المحلية والدولية لتعزيز الثقة على المستوي الدولي وجذب مزيد من العملاء. 


وبهذه المناسبة، قدم الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى بمناسبة نجاح الشركة في اجتياز تفتيش الاتحاد الأوروبي وتجديد شهادة RA3، والتي تعد شهادة دولية تعكس مدى الالتزام الكامل بأعلى معايير الأمن والسلامة والجودة في عمليات الشحن الجوي، واستجابة لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي والتي تنص علي ضرورة تطبيق معايير أمنية معينة فيما يخص مناولة وتخزين وشحن البضائع والبريد إلي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو مايدعم مكانة الشركة دوليا، مضيفًا أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بجهود العاملين بالشركة فهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة واستمرارها في تحقيق التميز والريادة في مجال الشحن الجوي.

 


ومن جانبه صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن نتيجة التفتيش جاءت مطابقة للمعايير الدولية، مشيرا إلي استعداد وجاهزية العاملين بالشركة والتزامهم بالإجراءات الأمنية المحددة بمواقع العمل المختلفة بكل من مجمعات البضائع بالقاهرة والإسكندرية. 

وأضاف الطحطاوى أن التفتيش الدولي وتجديد الاعتماد الدولي يهدف إلي التأكد من أن إجراءات مناولة الشحنات والبريد تتم بأعلي مستويات الأمن والأمان والسلامة الأرضية والجوية وبما يتطابق مع المعايير الدولية وكذلك معايير دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الإجراءات الأمنية وإجراءات الشحن الجوي التي تتبعها الشركة مشيدا بالمجهود المبذول من جانب المسئولين المعنيين بتطبيق المتطلبات الأمنية والتنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية ومديرى المطارات وكذلك مسئولي مصلحة الجمارك بكافة المواقع التى تم التفتيش عليها.

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