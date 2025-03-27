الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

أجواء كرنفالية خلال حفل الإفطار الجماعي بساحة الحجاج في الأقصر (فيديو وصور)

الإفطار الجماعي بساحة
الإفطار الجماعي بساحة الحجاج في الأقصر، فيتو

أقيم بساحة أبو الحجاج بمدينة الأقصر اليوم الخميس، حفل إفطار جماعي تحت شعار الأقصر بخير والبداية غير، والأقصر على مائدة واحدة، ولأول مرة فى الأقصر، تحت تنظيم مجموعة من شباب الأقصر مبادرة لإفطار نحو 5 آلاف شخص وهو أضخم إفطار شعبى إنسانى ضم كافة أطياف المجتمع في قلب ساحة سيدى أبو الحجاج بوسط المدينة.

حفل إفطار الأقصر الجماعي 2025

جاء ذلك بحضور المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، والدكتورة صابرين عبد الجليل رئيس جامعة الأقصر، واللواء دكتور هشام الشيمى السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية.

وكان قد أطلق عدد من الشباب دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي حول تنظيم الإفطار، والتى لاقت تفاعلا كبيرا وتأييد شعبي، وخاصة وأن الإفطار غير مدعوم من اى حزب أو مؤسسة أهلية أو حتى رجال أعمال أو متبرعين أو داعمين.

وقبل الإفطار شهدت ساحة أبو الحجاج أجواء كرنفالية للأسر والعائلات التي استمتعت بالتواجد في ساحة معبد الأقصر، ورسالة تدوم لسنوات قادمة على أرض التاريخ، وضم فريق التجهيزات مجموعة من الشباب قدموا كل وجبات وعصائر وزينة وتجميل وألعاب وعرائس لإسعاد الأطفال.

وأعرب محافظ الأقصر عن سعادته بالمشاركة في هذا الجمع الكبير من أبناء المحافظة والذى يقام لأول مرة، مؤكدًا أهمية مثل هذه الفعاليات التي تعزز قيم المحبة والتواصل بين أبناء المجتمع الواحد، كما أشاد محافظ الأقصر بحسن التنظيم والاستقبال، مشيرًا إلى أهمية هذه الأحداث فى خلق التقارب بين المواطنين في أجواء تسودها السكينة والتآخي.

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