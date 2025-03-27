الكشف على 756 حالة بالمبادرات الرئاسية خلال شهر رمضان في الأقصر

أعلن الدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر عن انطلاق فرق المبادرات الصحية الرئاسية بمحافظة الأقصر لتقديم خدماتها فى شهر رمضان من خلال الفرق الثابتة والمتحركة صباحًا ومساءًا فى أماكن التجمعات بالمحافظة، كما تم تقديم الخدمات من الفرقة المتحركة من المسجد العتيق بإدارة أرمنت.

المبادرات الصحية بالأقصر في رمضان



وأشار مدير مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، إلي أن المبادرات الرئاسية قامت بالكشف على 756 حالة تضمنت 395 حالة فحص ثدى، و361 حالة اعتلال كلوى وأمراض مزمنة، جاء ذلك استمرارًا لجهود مديرية الشئون الصحية بالأقصر بالتنسيق مع منسق عام المبادرات بالمديرية، وبمتابعة مدير إدارة أرمنت، لتقديم خدمات المبادرات الرئاسية.

يأتي ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بتقديم خدمات المبادرات الرئاسية في قطاع الصحة لأكبر عدد من المواطنين على مدار شهر رمضان المبارك.



ومن الجدير بالذكر أن المبادرات تشمل مبادرات الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوى ومبادرة صحة المرأة والاكتشاف المبكر وفحص لأورام الثدى وتقديم كافة المعلومات والتوعية اللازمة بما يسهم فى تحسين صحة المواطنين بالأقصر وتقديم الخدمات الصحية اللائقة بهم.

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