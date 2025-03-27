رئيس مركز البياضية في الأقصر يكرم الموظف المثالي

حرص الدكتور عبد الخالق حسين رئيس مركز ومدينة البياضية في الأقصر، على تكريم صالح أحمد الضوى الموظف المثالي عن شهر فبراير 2025، وهو أحد العاملين بإدارة النظافة والتجميل بمركز ومدينة البياضية بإهدائه شهادة تقدير ومكافأة مالية لجهوده فى إنجاز الأعمال المكلف بها.

تكريم الموظف المثالي



وصرح رئيس المركز أن مبادرة الموظف المثالى، كانت فكرة ويقوم بتطبيقها منذ عام 2021 منذ أن كان مدير عام الإدارة العامة للإيرادات والتحصيل ويتم اختيار الموظف المثالى شهريا وفى نهاية العام يتم اختيار الموظف المثالى عن العام، وهذا هو التكريم الثاني للموظف المثالى بمركز ومدينة البياضية منذ توليه رئاسة مركز ومدينة البياضية فى ديسمبر الماضى.



وأضاف رئيس مدينة البياضية أن المبادرة لا تستهدف عمال النظافة فقط وإنما تستهدف جميع الموظفين المديرين ورؤساء القرى بالمركز ولكن من خلال التقييم الفعلى تم اختيار الموظف المثالى وأنه فى غاية السعادة والامتنان حينما يكون التكريم لهم لأنهم يستحقون الدعم والتحفيز والتشجيع.



وتأتى هذة المبادرة من منطلق التحفيز والتشجيع وخلق روح المنافسة بين الموظفين، حيث يتم عمل تقييم شهرى بين الموظفين لاختيار الموظف المثالى تكريما له على مجهوداته المبذولة فى العمل وسرعة انجاز الأعمال المكلف بها، مما يأتى بأثر إيجابي لإبراز جودة العمل لتحقيق خدمات تستجيب لتطلعات المواطنين.



وكان قد تم عرض الفكرة على المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، وتم التوجيه للإدارة العامة للموارد البشرية لتعميم هذه المبادرة على جميع الجهات الإدارية والمراكز والمدن ومديريات الخدمات التابعة لمحافظة الأقصر وبالفعل تم تنفيذ هذه المبادرة فى العديد من الجهات الحكومية بمحافظة الأقصر.

وأشاد محافظ الأقصر بالمبادرة، قائلا إن هذا يأتى فى إطار إدارة المدرسة السلوكية والعلاقات الإنسانية وترسيخ إدارة التحفيز بالمنظمات الحكومية.

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