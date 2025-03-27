وفاة فني أجهزة طبية أثناء تأدية عمله بمستشفى زفتى العام

توفي فني أجهزة طبية، في العقد الخامس من العمر أثناء عمله داخل مستشفى زفتى العام التابع لمديرية الصحة بـ الغربية، وتم نقله إلى قسم الاستقبال والطوارئ في محاولة لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وسادت حالة من الحزن الشديد، بين أسرته وزملائه عقب علمهم بوفاته فجأة حال عمله داخل مستشفى زفتى العام، وتم تشييع الجثمان عقب صلاة الظهر اليوم الخميس، وأداء صلاة الجنازة عليه، من مسجد عيد بمدينة زفتى، ودفنه في مقابر العائلة، في مشهد جنائزي مهيب.



ومن جانبه، قدم الدكتور أسامة أحمد بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية وجميع العاملين، بخالص العزاء لأسرة إبراهيم عبد الحميد إبراهيم أحمد سعدة، فني الأجهزة الطبية بمستشفى زفتى العام الذي وافته المنية أثناء تأدية عمله بالمستشفى.

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