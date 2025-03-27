يزداد البحث من قبل المواطنين والعمالة غير المنتظمة حول خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

ومن خلال السطور التالية نستعرض، خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

وحول خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس عن اعتماد صرف منحتي شهر رمضان، وعيد الفطر، لعام 2025 ميلادية 1446 هجرية، للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قاعدة بيانات الوزارة عن طريق المقاولين والشركات وذلك بإجمالي 364 مليونًا و459 ألف جنيه، من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التابع للوزارة.

وأكد الوزير أن دعم وحماية العمالة غير المنتظمة مستمر بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، موضحا أنه بجانب الدعم المادي بالمنح الدورية، والتعويضات في حال الوفاة أو الإصابة،تتعاون الوزارة مع الوزارات والجهات المعنية بتكثيف الجهود للاستمرار في مد مظلة الحماية الصحية للعمالة غير المنتظمة باعتبارها من الفئات الأولى بالرعاية التي توليها الحكومة الاهتمام.

وأوضح أن عملية الصرف ستتم بعد ظهر اليوم من خلال مكاتب ومنافذ هيئة البريد ببطاقة الرقم القومي، للمسجلين فقط،لدى قاعدة بيانات الوزارة.

ويمكن من خلال موقع وزارة العمل يمكن الإطلاع على تفاصيل منحة العمالة غير المنتظمة من خلال الرابط هنا

قد تم زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لتصل إلى 1500 جنيه في إطار الجهود الحكومية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحسين الظروف المعيشية للعمالة غير المنتظمة وضمان توفير الدعم المالي المستمر للفئات المستحقة.

مراحل تطور زيادة منح العمالة غير المنتظمة

في 15 ديسمبر 2024 قرر محمد جبران وزير العمل رفع قيمة المنح الدورية المخصصة للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات الوزارة، من 500 جنيه إلى 1000 جنيه لكل عامل، بدءًا من منحة عيد الميلاد المجيد المقرر صرفها في 7 يناير 2025، حيث من المتوقع أن تصل التكلفة السنوية لصرف المنح الست إلى نحو 1.5 مليار جنيه.

شروط وضوابط الحصول على المنحة

أعلنت وزارة العمل عن مجموعة من الشروط التي يجب أن يستوفيها الأفراد للحصول على الكرتونة والمنحة المالية:

يجب أن يكون العامل مسجلًا رسميًا في سجلات الوزارة.

يجب أن تتوافق المهنة المسجلة في بطاقة الرقم القومي مع العمل الذي يؤديه الفرد.

يجب ألا يقل عمر العامل عن 18 عامًا، ولا يتجاوز 60 عامًا.

ألا يكون العامل قد استفاد من أي برامج دعم اجتماعي أخرى مثل معاش تكافل وكرامة أو معاش التضامن الاجتماعي.

- لا يُسمح للعامل الذي يمتلك سجلات تجارية بالاستفادة من المنحة.

خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل

وتضمنت خطوات تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة العمل لعام 2025 عدة خطوات أبرزها ما يلي

1ـ الدخول للموقع الرسمي الخاص بالوزارة والدخول على الرابط

2_ تسجيل البيانات المطلوبة (الاسم رباعي- الرقم القومي للبطاقة المكون من 14 رقم- رقم المحمول- المؤهل الدراسي).

3- كتابة حالة العمل سواء كانت مستمرة أم متوقفة.

تسجيل اسم المحافظة محل الإقامة.

6- بعد الانتهاء يتم الضغط على إرسال الموجودة أسفل الاستمارة الإلكترونية.

ويمكن للراغبين التسجيل التوجه لمكاتب إدارة العمالة غير المنتظمة المتواجدة بمديريات القوي العاملة بالمحافظات والتي تقوم بعملية التسجيل.

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة

الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة , وفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 المعمول به في القطاع الخاص، وقرارات وزارة العمل، فإنّ فئات العمالة غير المنتظمة المستحقة لصرف الـ6 منح الدورية المستحقة للعمالة غير المنتظمة هي «عمال التراحيل، حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكا أو مستأجرين، محفظي وقرّاء القرآن الكريم

كما ضمت الفئات المستحقة منحة العمالة غير المنتظمة ,المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة، والباعة الجائلون، ومنادو السيارات، وموزعو الصحف، وملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك، وصغار المشتغلين لحساب أنفسهم، وماسحو الأحذية المتجولون، والصيادون، والعاملون المؤقتون في الزراعة أو في مشروعات تربية الماشية أو الدواجن أو في المناحل، والحرفيون، والعاملون في المنازل»

منح ومزايا العمالة غير المنتظمة

وفي هذا الإطار تقدم “فيتو” أبرز المزايا والمنح التي يحصل عليها عمال التراحيل بعد انضمامهم للعمالة غير المنتظمة المسجلة بوزارة العمل ومديرياتها والتي تتضمن ما يلي:

- 6 منح سنوية، هي: "منحة عيد الفطر، وعيد الأضحى، وعيد العمال، والمولد النبوي، وشهر رمضان، وعيد الميلاد المجيد".

منح ومزايا العمالة غير المنتظمة

- التأمين على العامل نفسه فى مواقع العمل، ضد إصابات العمل، والإصابات الشخصية، والتى بناء عليها يتم صرف 200 ألف جنيه بناء عليها كتعويض للأسر.

- في حالة الزواج يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه ولمرة واحدة فقط.

- في حالة المولود الأول والثاني يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 2.000 جنيه، وفي حالة التوأم يصرف للعامل مبلغ مالي قدره 3.000 جنيه.

- الرعاية الصحية، حيث تتعاقد الوزارة مع مستشفيات وصيدليات ومعامل للتحاليل ويتم سداد كامل التكاليف من خلال الوزارة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة، ولا يتحمل العامل أية تكاليف مطلقا.

- إعداد قاعدة بيانات خاصة بعمال التراحيل، لتوفير فرص عمل لهم، وسهولة التواصل.

- توفير فرص تدريبية مجانية على مهن يحتاجها سوق العمل.

- تخطط وزارة العمل لتخصيص مناطق آدمية لعمال التراحيل لانتظار أصحاب العمل أو فرص عمل، بدلا من الجلوس على الأرصفة.

- وزارة العمل تعمل فى الوقت الحالى على ضم العمالة غير المنتظمة للتأمين الصحى، وبالتالى ستشمل تلك الميزات أيضا عمال التراحيل.

- مصاريف خاصة بالخدمات العامة التي يمكن تقديمها للعمال لمواجهة أي أزمات طارئة.

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