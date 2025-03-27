مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 27، خالد سليم يتوعد كريم فهمي وياسمين عبد العزيز

مسلسلات رمضان 2025، دارت أحداث الحلقة 27 من مسلسل وتقابل حبيب، حول حازم الذي يكتشف وجود كاميرا مخفية في منزله على هيئة مصباح، فيقرر مواجهة شهد وتهديدها، لكنها تنكر أي صلة لها بالأمر.

بعدها، تذهب شهد إلى ابن عمها موسى وتخبره بأن حازم قد كشف أمر الكاميرا، فينصحها بأن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة، وتحقيق هدفها في الوقت ذاته، هو أن يجد حازم نفسه أمام مأزق لا مفر منه، وهو الزواج بها حفاظًا على شرفها، وتبدأ شهد في التفكير في هذا الاقتراح بجدية.

في سياق آخر، تذهب فرح إلى منزل ليل وتقرر مواجهة فارس ومشاعرها تجاهه بطريقة غير مباشرة، لكنه يرد عليها بوضوح، مؤكدًا أنه يعتبرها مثل شقيقته ويتمنى لها كل الخير، كما أنه يتمنى أن تلتقي بالشخص الذي تحبه، تصيب هذه الكلمات فرح بالغضب والصدمة.

وتخبر رقية زوجها يوسف بأن شقيقه مغرم بطليقته، فتثير شكوكه، يدفعه ذلك إلى مراقبتهما، وبالفعل يرى ليل تخرج مع فارس، حيث يعدها الأخير بأنه سيكون دائمًا إلى جوارها، وأنه سيواجه العالم كله من أجله، عندها، تعترف له ليل مجددًا بحبها، لكن يوسف يفاجأ بمشاهدتهما معًا في السيارة، ما يثير غضبه الشديد.

من ناحية أخرى، تخطط رقية وخالد لتهريب الممنوعات داخل شحنة من الحديد، على أن يكون فارس هو المتصدر لهذه العملية، بحيث يتحمل المسؤولية الكاملة إذا حدث أي طارئ، كما يخططان لجعل إجلال تتولى مهمة إقناع فارس بالمشاركة في هذه الصفقة.

كما يشعر يوسف بالغضب الشديد بعدما تأكد من وجود علاقة بين شقيقه وطليقته، متوعدًا لهما برد فعل قاس.

مسلسل وتقابل حبيب الحلقة 26

دارت أحداث الحلقة 26 من مسلسل وتقابل حبيب حول ليل، التي جاء إليها فارس ليطمئن عليها وطلب منها أن توافق على الخروج معه إلى أحد الأماكن، وعلى الرغم من رفضها في البداية، إلا أنها وافقت في النهاية، وقامت بإرسال بناتها إلى والدتها قبل خروجها.

وذهب فارس وليل إلى مكان للتخييم في الصحراء، حيث طغت مشاعر الحب عليهما، وبدا التأثر واضحًا في نظراتهما، وأكد فارس حبه لـ ليل، بينما اعترفت له في النهاية بمشاعرها نحوه، لكنها شددت على رغبتها في إبقاء علاقتهما سرية في الوقت الحالي، تجنبًا لأي صدامات، خاصة مع عائلته.

وعندما عادت ليل إلى المنزل، تفاجأت بمحاولة أحدهم فتح باب منزلها، لتكتشف أن إجلال هي من تحاول الدخول. عندها، أوضحت ليل أنها قامت بتغيير قفل الباب، وتعاملت مع إجلال ببرود، خصوصًا عندما حاولت التدخل في خصوصياتها وسؤالها عن مكان وجودها أثناء إرسال بناتها إلى والدتها وجدتها.

وعلى هامش الحلقة، كانت شهد تتجسس على حازم وإنجي، ثم نقلت إلى رقية أن حازم ينوي المشاركة في مشروع مع فارس، والابتعاد عن عمل الأسرة.

وعندما أخبرت يوسف بذلك، أكد أنه سيسعى لإفشال هذا المشروع بكل الطرق، ونصحته برشوة صديق فارس وشريكه في المشروع، لتحقيق هدفه.

مسلسل وتقابل حبيب

مسلسل "وتقابل حبيب" مكون من 30 حلقة، وأبطال مسلسل وتقابل حبيب هم ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجى كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيرى.

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