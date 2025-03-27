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الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

السيسي يصدر قرارين جديدين اليوم

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 10 مكرر (ب)، الصادر في 11 مارس 2025، قرارين جمهوريين جديدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لإقامة مناطق لوجستية.
-القرار الجمهوري رقم 122 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح الهيئة العامة للمواني البرية الجافة لاستخدامها في إقامة مناطق لوجستية، في محافظات قنا ومطروح، وأسوان.


-وقرار رئيس الجمهورية رقم 123 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطع أراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات مشروع ميناء سفاجا الكبير ومحطة الحاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجستية جديدة.

 


 

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