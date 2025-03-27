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ثقافة وفنون

مايلي سايرس تكشف أسماء أغاني ألبومها الجديد

مايلي سايرس، فيتو
مايلي سايرس، فيتو

مايلي سايرس، أعلنت المغنية الأمريكية مايلي سايرس، عن أسماء أغاني ألبومها الجديد "Something Beautiful"، والذي يضم ١٣ أغنية، جاءت أسماؤها كالتالي:

Something Beautiful → شيء جميل

Beautiful Feeling → شعور رائع

Won’t You Let Me Love You? → ألا تسمحين لي بحبك؟

Daydreaming → أحلام اليقظة

Glamour → سحر / بهاء

Around The World In A Day → حول العالم في يوم

Tonight → الليلة

Walk of Fame → ممشى الشهرة

It’s A Jungle Out There → العالم غابة (حرفيًا: إنها غابة هناك)

My Girl → فتاتي

Golden Burning Sun → شمس ذهبية مشتعلة

End Of The World → نهاية العالم

Give Me Love → أعطني حبًا

وكشفت المغنية مايلي سايرس، في تصريحات إعلامية، أن الأغنية الرئيسية لألبومها الجديد "Something Beautiful"، ستحمل اسم "Walk of Fame".

 وأعلنت المغنية مايلي سايرس، أن ألبومها الجديد، الذي سيتحمل اسم، Something Beautiful، سيتم إصداره في 30 مايو المقبل.

وكشفت النجمة الأمريكية، مايلي سايرس، عن نظرتها للحياة المثالية، فقالت في تصريحات صحفية، أنها تتمنى لو كانت حياتها بالفعل تشبه حياة هانا مونتانا، وهي الشخصية الشهيرة التي جسدتها في مسلسل تلفزيوني لصالح ديزني لعدة سنوات.

وقالت مايلي: "حياتي المثالية ستكون بمثابة "هانا مونتانا"، وهي أن أكون إنسانة عادية في النهار، ونجمة في الليل".

Celebs Arabic on X: "في مثل هذا اليوم قبل 8 سنوات، تم عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "هانا مونتانا". https://t.co/RbxzuR4nZm" / X

عرض الشعر المستعار لشخصية لـ مايلي سايرس في حفل Disney Legacy Ceremony 

 وعرضت استديوهات ديزني، الشعر المستعار، الذي ارتدته مايلي سايروس في دورها هانا مونتانا، خلال فاعليات حفل Disney Legacy Ceremony، والذي أقيم بتاريخ ١١ أغسطس ٢٠٢٤.

وتعد شخصية هانا مونتانا، هي الشخصية، التي أطلقت نجومية المغنية والممثلة مايلي سايرس، واستمر عرض المسلسل علي ديزني لمدة ٥ سنوات متتالية، حقق فيها نسب مشاهدات بالملايين حول العالم.

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"Walk of Fame" عنوان الأغنية الرئيسية لألبوم مايلي سايرس الجديد

مايلي سايرس تصدر ألبومها الجديد Something Beautiful في 30 مايو

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