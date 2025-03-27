الخميس 27 مارس 2025
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محافظات

محافظ الأقصر: رفع درجة التأهب إلى القصوى استعدادًا لعيد الفطر

أثناء الاجتماع
أثناء الاجتماع

أكد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، ضرورة رفع درجة التأهب إلى الدرجة القصوى بجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية، استعدادًا لعيد الفطر المبارك، وتكثيف التواجد المروري على الطرق الرئيسية والطرق المؤدية للمناطق السياحية والأثرية، مشددًا على ضرورة التواجد الميداني لكافة القيادات التنفيذية والتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، وكذا اليقظة التامة والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة العيد.

محافظ الأقصر يشدد على اليقظة التامة والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية طوال فترة العيد

ووجه محافظ الأقصر، رؤساء مجالس المدن، بتكثيف حملات النظافة ورفع تراكمات القمامة أولًا بأول، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة، كما شدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بضرورة التواجد الميداني للتعامل الفوري مع مشكلات المواطنين، وكذا اليقظة التامة والتصدي بحزم لجميع محاولات التعدي على الأراضي الزراعية بالتبوير أو التشوين أو البناء، وإزالة المخالفات فور وقوعها بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك التنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية في رصد مخالفات البناء والتعامل الفوري معها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ الأقصر، لبحث استعدادات عيد الفطر المبارك، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء دكتور هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولي الجهات المعنية.  

محافظ الأقصر يؤكد ضرورة تكثيف التواجد المروري على الطرق الرئيسية والطرق المؤدية إلي المناطق السياحية والأثرية

كما أكد "عماره"، ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والشوادر، والمجازر، ومحلات عرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة، والمنتجات الحيوانية، والدواجن، للتأكد من سلامة وجودة المعروض من هذه المنتجات وصلاحيته للاستهلاك الآدمي، حفاظًا على سلامة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، كما كلف المحافظ، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للمتابعة اليومية والتأكد من انضباط واستقرار الأسعار، وتوافر السلع الأساسية، والمحروقات، واسطوانات البوتاجاز، بالكميات التي تكفي احتياجات المواطنين.

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة رفع كافة أنواع الإشغالات، وتكثيف الحملات لمنع تكرارها، لتحقيق السيولة المرورية، مع تكثيف الحملات والتواجد المروري على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

كما وجه المحافظ، تعليماته إلى مسئولي قطاع الصحة، برفع حالة الطوارئ داخل كافة المستشفيات، والوحدات الصحية على مستوى المحافظة، وزيادة عدد الأطباء بأقسام الاستقبال والطوارئ وخدمات نقل الدم، مع فتح أقسام الاستقبال على مدار الساعة لاستقبال الحالات المرضية المفاجئة، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة، للتدخل السريع في الحالات الطارئة.

وأكد المحافظ، رفع درجة الاستعداد بقطاعات المرافق "المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والغاز"، علي أن يستمر العمل بكل قطاعات المرافق والخدمات والوحدات المحلية على مدار 24 ساعة، لسرعة التجاوب الفوري مع أيه أعطال أو أحداث طارئة، واتخاذ إجراءات حلها فورًا، كما وجه رؤساء المدن، بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، لتجهيز الساحات التي ستؤدى فيها صلاة العيد، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها.

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