وجهوا الدعوة إلى شيخ الأزهر، التجهيزات النهائية لحفل إفطار الأقصر الجماعي بساحة أبو الحجاج (صور)

تشهد ساحة ابو الحجاج بمدينة الأقصر وضع اللمسات النهائية لأعمال التجهيزات، لحفل الإفطار الشعبي اليوم الخميس 27 رمضان، تحت شعار «الأقصر على مائدة واحدة»، برعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

حفل إفطار الأقصر الشعبي بساحة أبو الحجاج 2025

وجرى تجهيز الساحة بالأنوار وتعليق الزينة، والبوابة الخاصة بالحفل، وفرش الترابيزات وتنظيم الكرسي، لاستقبال أهالي الأقصر لأكثر من 5000 ألف صائم، وسط أجواء من المحبة والتسامح.



وتم توجيه دعوة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، لحضور حفل الإفطار بين أبناء بلدته، فيما يشارك كل من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، والدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ولفيف من رجال الأزهر والكنيسة والأوقاف ومسئولى المدن والمديريات المختلفة حول المحافظة، والآلاف من المواطنين.

ومن المقرر أن يكون علم مصر هو الحاضر الأوحد في المائدة التي تجمع شعب الأقصر بأكمله في قلب ساحة أبو الحجاج الأقصرى، والتي تشمل التنظيم الشبابي والعروض المبهجة للأطفال وفرق المديح والإنشاد الديني، في ذلك اليوم الذي سيكون كرنفال على أرض الأقصر.



وقال صلاح زكريا الأمير أحد منظمي الفعالية، إنه تطوع أكثر من 150 شابًّا وفتاة من حول الأقصر للمشاركة في تنظيم الحدث الأهم في مدينة الأقصر، حيث تقرر أن يكون يوم كرنفالي لنشر البهجة ورسم الصورة الجميلة للمدينة الحضارية في قلب ساحة سيدى أبو الحجاج التي تجمع الحضارة والتاريخ الفرعوني والإسلامي والقبطي في موقع واحد، مؤكدًا أنه لن يتم رفع أي شعارات سوى علم مصر ومحافظة الأقصر، وسيكون يوم مميز لكل شاب وفتاة وأسرة أقصرية فالجميع له الحق في المشاركة والفرحة، والهدف التجمع الجميل في حب الأقصر.

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