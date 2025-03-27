القصة الكاملة لأخطر جريمة طبية.. تعديل جينات أجنة بشرية بتقنية محرمة دوليًّا.. عالم صيني يدرس استنساخ أجسام للحصول على أعضاءها البشرية.. وبوتين يكشف عن إنتاج جندي يعادل القنبلة النووية

أخطر جريمة طبية في العالم، ينشغل العالم حاليًا بجريمة أخلاقية كبيرة في مجال الطب، بطلها عالم صيني يدعى "جيانكوي هي"، قام أنتج أول طفلين معدلين وراثيًا، باستخدام تقنية تسمى "كريسبر 9"، وهي تقنية محرمة دوليًا، لإنتاج طفلين هما (لولو ونانا)، وبرغم أن السلطات الصينية قضت بسجنه 3 سنوات، لكنه خرج وعاد لعمله مرة أخرى.

تجربة مرعبة لطبيب ينتج أول طفلين معدلين وراثيًا



واستيقظ العالم اليوم على خبر مثير للجدل في الأوساط العلمية، حيث سمحت الصين بعودة الدكتور جيانكوي لمزاولة مهنته مرة أخرين، برغم سجنه الذي ظلت فيه لمدة 3 سنوات، بسبب جريمته الأخلاقية بتعديل جينات الأطفال، من خلال تقنية محرمة دوليًا، وعودته تمثل مخاوف وقلق من تكراره لتجربته، أو التوسع فيها لإنتاج أشخاص يتم استخدم أعضائهم لنقلها لآخرين.

الطبيب الصيني جيانكوي هي،فيتو



بداية الحكاية، التي وصفها البعض بالمرعبة، كانت في عام 2018، عندما استخدم الطبيب الصيني "جيانكوي هي" تقنية "كريسبر كاس 9"، ومن خلالها قام بتعديل جينات طفلتين هما (لولو ونانا)، وعطل فيهم جين يطلق عليه اسم (CCR5)، ثم أعلن أنه نجح في جعلهم مقاومين لفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

تقنية محرمة دوليًا لإنتاج أطفال معدلين وراثيًا



أما تقنية "كريسبر كاس 9 CRISPR-Cas9"، التي استخدمها في عام 2012، عندما اكتشف فريق من العلماء بينهم وحده تسمى "جينفر داودنا"، تقنية ثورية في التعديل الوراثي، وحصلوا من خلالها على جائزة نوبل، وهذه التقنية تعمل على قص أي حرف من الشفرة الوراثية، أو قص جينات واستبدالها بأي جين آخر بدقة عالية ودون أخطاء، والهدف من تطوير هذه التقنية هو استخدامها في العلاج الجيني والأمراض الوراثية، التي يمكن مراقبتها في الجنين أو حتى عند البالغين.

طيب نرجع لموضوع العالم الصيني، هذا مقطع اخر يشرح اللي قام فيه، في نوفمبر 2018 أعلن جيانكوي عن نجاحه في تعديل جينات أجنة بشرية باستخدام تقنية كريسبر كاس9 وانه نجح في ولادة التوأمين (لولو ونانا) واهم أول أطفال معدلين جينيًا في العالم…



لكن تسبب في جدال ضخم في المجتمع العلمي وتم… pic.twitter.com/cuauH6Es2E — MOATH | معاذ (@M0ATH) March 27, 2025



وهذه التقنية تعني أن أكثر من 3000 مرض وراثي سينتهي، ويمكن للتقنية أن تقضي على أكبر الأمراض شراسة وعدوه للإنسان مرض "السرطان"، عن طريق تعديل جهاز المناعة، وتمكينه من اصطياد الخلايا السرطانية.

لكن الأمر معقد للغاية للغاية في الوقت الحالي، حيث تعتبر تقنية "كريسبر 9" محرم استخدامها على البشر، في معظم دول العالم ومنها الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، حيث يتم تحريم تعديل الأجنة البشرية، بسبب مخاطرها غير المعروفة حتى الآن، ولا أحد يعرف الطفرة الجينية التي يمكن أن تحدثها التقنية، عند سحب جين أو التعديل عليه.

وأيضًا بحسب مطوري التقنية، فإن امتلاكها وتفعيلها سهل، وهذا يمكن أن يشير إلى أن الدول أو الاشخاص يمكن أن تخترق القانون وتستخدمها للعبث في جينات الإنسان.

تعديل جينات أجنة بشرية بتقنية محرمة دوليًا



في نوفمبر 2018، أعلن العالم الصيني "جيانكوي هي" عن نجاحه في تعديل جينات أجنة بشرية، باستخدام تقنية كريسبر 9، وأنه نجح في تعديل جينات توأمين (لولو ونانا)، وهم أول أطفال معدلين جينيًا في العالم.

إنتاج أول طفلين معدلين وراثيًا، فيتو



لكن العالم الصيني "جيانكوي هي" أثار جدلًا واسعًا في المجتمعات العلمية، بسبب انتهاكه للقوانين التي تحرم استخدام تقنية كريسبر 9 في تعديل الجينات البشرية، واعتبر العلماء ما قام به العالم الصيني بأنه خطير، ووصفوا ما قام به بـ "التجربة غير الأخلاقية" في علوم الطب، وتم سجن العالم الصيني ثلاث سنوات.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في لقاء له قبل سنوات، أن هناك بحوث تجري حول إنشاء إنسان خارق بالهندسة الوراثية، وصف بوتين الجندي، الذي سيتم إنتاجه بهذه التقنية، بأنه سيكون أخطر من القنبلة النووية، لأنه مؤهل للقتال بدون رحمة، وبدون ألم، وبدون خوف!

وناقشت الحكومة الأمريكية، في وقت سابق، قضية التعديل على الجينات في الكونجرس، وأعتبرتها "مُحرمة"، مشيرة إلى وجود دول تسعى في الخفاء لتطبيقها على البشر!.

لكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اعتبر التعديل على الجينات بأنه سيصبح أمر واقع في المستقبل، ويُمكن الاستفادة منه في تحسين حياة البشرية، وسيكون طريق ماسك الجديد، من خلال تمويل ومحاولة تمكين التعديل بالهندسة الوراثية، حيث سيكون خياره الأمثل، لجعل البشر مخلوقات قادرة على العيش في الفضاء والكواكب الأخرى مثل المريخ.

مخاوف عودة الطبيب الصيني لعملة بعد سجنه 3 سنوات

وسمحت الصين، مؤخرًا، بعودة الدكتور جيانكوي هي لمزاولة مهنته، الأمر الذي أثار مخاوف وقلق العديد من السكان بشأن التوسع في عملية تعديل الجينات البشرية، حيث يشير السماح للدكتو جيانكوي بممارسة عمله، أنه سيجري المزيد من التعديلات الوراثية على جينات الأطفال من جديد.

إنتاج أول طفلين معدلين وراثيًا، فيتو



وذكر الطفلتين المعدلين وراثيًا أنهم سالمين، ولم يصبهم شيء، لكن الغريب أن أخبارهم انقطعت منذ فتره، ولا يعرف أحد ما إذا أصابهم مكروه بسبب العبث في الجينات الوراثية الخاصة بهم.

الأمر الذي يدعو للقلق، أن الدكتور جيانكوي هي لمح في آخر تغريدة له باستنساج جسم افنسان لاستخراج الأعضاء منه، حيث قال: " إن استنساخ جسم الإنسان من أجل استخراج الأعضاء هو أمر قاسٍ"، حيث تساءل العديد من متابعيه عما إذا كان الطبيب الصيني يلمح باستخدام التقنية مرة أخرى لاستنساخ إنسان للحصول على أعضاءه.

أحدث تغريدة للطبيب الصيني، فيتو



كما أن الدكتور الصيني عاد وكتب في تغريده حديثه له قال فيها: "كان ولادة أول طفل معدل وراثيا في العالم عام 2018 هو الإنجاز العلمي الأهم للصين."

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن مخاوفهم قائلين إن: "ما يقوم به الدكتور الصيني يشبه وجود شخص مثل العميل 47 في لعبة Hitman، حيث تقول القصة الخيالية أن العميل 47 هو قاتل مأجور تم التلاعب بجيناته وهندستها، بغرض تحويله لإنسان عديم المشاعر يستطيع القتل بلا رحمة ودون تردّد، خلال السنوات الأخيرة فكرة وجود العميل 47 في عالمنا الواقعي تزيد احتماليتها وبشكل ينطبق على مواصفات القصة!"



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