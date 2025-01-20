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علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

فريق طبي
فريق طبي

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الإثنين، أن فريق من العلماء من معهد الطب التجديدي بجامعة سيتشينوف الطبية بروسيا،  في ابتكار غشاء داعم خاص يعتمد على الكولاجين ويتخذ شكل الحالب.

عملية لزراعة حالب معدل وراثيا في خنزير

 وأكد فريق الأطباء، أن الغشاء المبتكر  يتولى مؤقتا وظائف الجزء التالف من الحالب ويعمل كركيزة لتطبيق الحبر الحيوي عليها، ويحتوي على أجسام كروية مصنوعة من خلايا المريض نفسه، وتفرز مزيجا من العوامل المضادة للالتهابات وتعمل على تعديل المناعة والمواد النشطة بيولوجيا، ما يحفز تجديد الحالب. وبعد امتصاص غشاء الكولاجين، يتم استبداله بأنسجة جديدة سليمة.

وزرع العلماء هذا المكافئ الحيوي في خنزير يعاني من تلف مزمن في الحالب. ترسخت الغرسة بنجاح وبدأت في تجديد الأنسجة. ويراقب العلماء الآن الحيوان لتحديد المدة التي سيستغرقها التعافي تماما.

ويقول بيتر تيماشيف، مدير المشروع: "نحن نعمل على منصة تقنية تسمح بإصلاح الأنسجة الظهارية الحرشفية - الجلد والأغشية المخاطية. وقد أصبح المكافئ الحيوي لطبلة الأذن جاهزا بالفعل للتطبيق السريري، والآن يجري اختبار التكافؤ الحيوي للحالب على الحيوانات، والنتائج مشجعة".

ويعتزم المبتكرون إجراء الاختبارات السريرية للمكافئ الحيوي للمسالك البولية في عام 2026، وبعدها سيصبح بإمكان المرضى استعادة الحالب التالف باستخدام تقنية هندسة الأنسجة.

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